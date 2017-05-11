Мобильная бригада бесплатно продиагностирует технику Zoomlion в Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Зумлион-МАЗ" проверит состояние строительной техники Zoomlion в Беларуси, чтобы оценить качество эксплуатации и надежность белорусского автопарка, сообщили БЕЛТА в компании.

Бесплатной диагностикой займется мобильная бригада, в которую войдут наиболее опытные специалисты сервисной службы, в том числе представители Китая.

Масштабная проверка спецтехники проводится в Беларуси впервые. Мобильная бригада будет работать по всей стране. После посещения Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в котором используется строительная техника Zoomlion, специалисты отправятся в регионы.

"В Беларуси давно используют строительную технику Zoomlion, однако нет точной информации о текущем состоянии автопарка. Мы решили помочь владельцам спецтехники и собрали мобильную бригаду, которая будет бесплатно диагностировать узлы и агрегаты машин, - отметил директор ООО "Зумлион-МАЗ" Юрий Пивоваров. - Качественное сервисное обслуживание спецтехники - одно из приоритетных направлений, которое мы будем развивать в Беларуси и других странах".

ООО "Зумлион-МАЗ" зарегистрировано в феврале текущего года в Могилеве, где на свободных площадях завода "Могилевтрансмаш" развернет производство спецтехники. Совместное предприятие будет выпускать автокраны, автобетононасосы, автомобильные бетоносмесители и коммунальную технику. Помимо Беларуси технику планируется поставлять в Россию, Украину, Казахстан и другие страны СНГ. Ожидается, что она также найдет применение в Польше и странах Балтийского региона.-0-