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ТехноНИКОЛЬ и Vysotskiy consulting сделают BIM-технологии доступнее
12.05.2017 13:37 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Корпорация ТехноНИКОЛЬ и компания Vysotskiy consulting будут развивать технологии информационного моделирования (Building Information Modeling) в России. В рамках заключенного соглашения один из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов и известная консалтинговая компания объединят усилия по повышению доступности современного подхода к проектированию и управлению зданиями для участников строительной отрасли. ТехноНИКОЛЬ и Vysotskiy consulting разработают обучающие материалы и шаблоны, организуют серию образовательных мероприятий для начинающих BIM-специалистов. Первый вебинар "Проект без забот: как BIM-технология меняет проектно-строительную отрасль" состоится 16 мая в 10:00. Более подробно ознакомиться с тонкостями технологии участники строительной отрасли смогут в рамках региональных семинаров. Первый из них пройдет в мае в Санкт-Петербурге.
BIM-проектирование предусматривает работу с виртуальной моделью здания в единой системе с его реальным окружением. При этом проектные расчеты и подготовка документации во многом автоматизируются, оставляя архитектору больше возможностей для творчества. Такой подход позволяет сэкономить до 20 процентов средств при возведении здания.
В апреле этого года правительство России подписало Дорожную карту Минстроя России по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла здания. Эксперты прогнозируют, что уже к 2019 году применение технологий информационного моделирования может стать обязательным условием при получении госзаказа на строительство объекта, а спустя еще год количество проектов с использованием BIM-технологий вырастет до 50 процентов.
В информационном моделировании наибольшую ценность представляет информация о конструкциях здания. Если проектировщик оперирует материалами с правильными свойствами, то в дальнейшем это поможет работать над моделью. Чертежи будут иметь правильные обозначения и штриховки, в спецификациях отобразятся реальные объемы, а модель можно будет отправить на энергетический анализ.
В прошлом году Корпорация ТехноНИКОЛЬ адаптировала свои строительные системы для программной среды Autodesk Revit, сделав их доступными для BIM-проектирования. В рамках соглашения с Vysotskiy consulting будут разрабатываться новые инструменты и каталоги элементов ТехноНИКОЛЬ.
www.tn.ru
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Корпорация ТехноНИКОЛЬ и компания Vysotskiy consulting будут развивать технологии информационного моделирования (Building Information Modeling) в России. В рамках заключенного...
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