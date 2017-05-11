В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТехноНИКОЛЬ и Vysotskiy consulting сделают BIM-технологии доступнее Корпорация ТехноНИКОЛЬ и компания Vysotskiy consulting будут развивать технологии информационного моделирования (Building Information Modeling) в России. В рамках заключенного...

Корпорация ТехноНИКОЛЬ и компания Vysotskiy consulting будут развивать технологии информационного моделирования (Building Information Modeling) в России. В рамках заключенного соглашения один из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов и известная консалтинговая компания объединят усилия по повышению доступности современного подхода к проектированию и управлению зданиями для участников строительной отрасли. ТехноНИКОЛЬ и Vysotskiy consulting разработают обучающие материалы и шаблоны, организуют серию образовательных мероприятий для начинающих BIM-специалистов. Первый вебинар "Проект без забот: как BIM-технология меняет проектно-строительную отрасль" состоится 16 мая в 10:00. Более подробно ознакомиться с тонкостями технологии участники строительной отрасли смогут в рамках региональных семинаров. Первый из них пройдет в мае в Санкт-Петербурге.BIM-проектирование предусматривает работу с виртуальной моделью здания в единой системе с его реальным окружением. При этом проектные расчеты и подготовка документации во многом автоматизируются, оставляя архитектору больше возможностей для творчества. Такой подход позволяет сэкономить до 20 процентов средств при возведении здания.В апреле этого года правительство России подписало Дорожную карту Минстроя России по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла здания. Эксперты прогнозируют, что уже к 2019 году применение технологий информационного моделирования может стать обязательным условием при получении госзаказа на строительство объекта, а спустя еще год количество проектов с использованием BIM-технологий вырастет до 50 процентов.В информационном моделировании наибольшую ценность представляет информация о конструкциях здания. Если проектировщик оперирует материалами с правильными свойствами, то в дальнейшем это поможет работать над моделью. Чертежи будут иметь правильные обозначения и штриховки, в спецификациях отобразятся реальные объемы, а модель можно будет отправить на энергетический анализ.В прошлом году Корпорация ТехноНИКОЛЬ адаптировала свои строительные системы для программной среды Autodesk Revit, сделав их доступными для BIM-проектирования. В рамках соглашения с Vysotskiy consulting будут разрабатываться новые инструменты и каталоги элементов ТехноНИКОЛЬ.www.tn.ru