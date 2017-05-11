12 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Уникальная для Беларуси станция очистки хозяйственно-бытовых стоков заработает в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в июне, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Вся инфраструктура готова и функционирует, подается электроэнергия, вода, работает станция очистки дождевых стоков. Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков начнет работать в июне. Она самая сложная, аналога в стране нет. Воду после очистки можно пить", - заверил Кирилл Коротеев. По его словам, сейчас специалисты приступают к наладке оборудования.

Кирилл Коротеев рассказал, что станция будет обслуживать не только парк, но и Национальный аэропорт Минск, а также поселок Сокол. "Сейчас стоки аэропорта и поселка идут за 16 км в Смолевичи. После ввода станции они будут обрабатываться здесь, что позволит существенно сократить затраты", - пояснил он.

Производительность стартовой зоны станции - 13 тыс. куб.м сточных вод в сутки. В целом ее мощности хватит, чтобы удовлетворить потребности в обслуживании города с населением в 50 тыс. человек.

Станция строилась за счет средств СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", инвестиции составили около $60 млн.-0-