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Более 1,5 млн рублей. Здания гродненского пивзавода выставили на торги
12.05.2017 17:15 — Новости Экономики | Tut.by
Первый аукцион по продаже построек Гродненского пивзавода назначен на 26 мая. Звонки от потенциальных покупателей поступали, но официально пока никто не зарегистрировался на торгах,
Объект оценили в сумму свыше полутора миллиона рублей. Комплекс внесен в список историко-культурных ценностей. Продавцом является частная фирма — СООО «Экопромэнерго». Напомним, что
Правда, тогда аукционная стоимость комплекса равнялась 3,4 (неденоминированным) миллиарда рублей. Фирма занималась оптовой продажей чугуна и стали, грузоперевозками, продажей и сдачей в аренду недвижимости. Организация обещала перестроить бывший завод под комплекс с гостиницей, музеем пива, рестораном и даже собственной броварней.
Два года назад СООО «Экопромэнерго» объявило себя банкротом. При этом не выполнило обязательства по сохранению памятника архитектуры.
Экономический суд по Гродненской области
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Первый аукцион по продаже построек Гродненского пивзавода назначен на 26 мая. Звонки от потенциальных покупателей поступали, но официально пока никто не...
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