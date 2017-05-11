Суд Московского района Минска отказал активисту БХД и одному из бывших заявителей акции протеста на День Воли Денису Садовскому в его жалобе на действия минских властей накануне 25 марта. Садовский требовал признать нарушением закона то, что Мингорисполком не дал в установленный законом пятидневный срок до акции ответ о том, разрешена ли она. В суде активист даже на пальцах отсчитывал пять дней назад от 25 марта. Но это не убедило судью Елену Рудницкую.



Денис Садовский, фото: svaboda.org

Напомним, заявители акции на День Воли в Минске просили разрешить шествие от Академии наук по проспекту Независимости 25 марта. Закон требует от местных властей дать ответ или направить его по почте заявителям за пять дней до планируемой акции. Однако 20 марта заявители так и не получили ответа. Мингорисполком несколько раз назначал и отменял встречу с ними. 23 марта четверо из пяти заявителей отозвали свои подписи, сняв с себя ответственность за проведение акции. Ответ с предложением собраться на площади Бангалор Мингорисполком дал вечером 24 марта последнему оставшемуся заявителю Александру Макову, который в знак несогласия с этим также отозвал свою подпись. Несанкционированная акция все же состоялась — были задержаны более 700 человек, около 150 человек получили штрафы и «сутки».

Позицию городских властей в суде представлял начальник отдела общественно-массовой работы Мингорисполкома Юрий Уральский. По его словам, заявка о проведении Дня Воли не соответствовала закону, потому что по маршруту акции были подземные переходы и станции метро, а вблизи них закон запрещает проводить массовые акции.

— Заявители прекрасно знали, что по такому маршруту их заявка разрешена быть не может.



Юрий Уральский, фото с сайта Мингорисполкома

Уральский обвинил организаторов в том, что они анонсировали акцию до ее разрешения и допускали «провокационные заявления» о том, что они проведут акцию вне зависимости от того, будет ли она разрешена. Тем не менее, по словам чиновника, Мингорисполком пошел им навстречу.

— Было учтено, что для определенной категории наших сограждан 25 марта является важной датой, праздником.

По его словам, власти учли, что в течение десятилетий «сложилась определенная традиция проведения в данный день массовых мероприятий в определенных ставших традиционными местах и по определенному маршруту».

— Дата ответа на суть принятого решения не повлияла, — заявил Уральский. Он также указал, что Садовский вместе с еще тремя заявителями отозвал свои подписи 23 марта.

Отвечая на вопросы адвоката Садовского, Уральский, впрочем, признал, что до 23 марта активист БХД еще был заявителем акции. Адвокат спросила:

— Можете сказать, когда в последний срок должен был быть дан ответ, если просили 25 марта? Наверное, это было 20-е число?

— Это ваше утверждение.

— А вы как считаете?

— Я не могу считать, есть закон.

Адвокат снова процитировала статью закона о пятидневном сроке ответа и спросила, когда должен был быть дан ответ Мингорисполкома.

— Это надо подсчитывать.

— Ну подсчитайте.

Судья попросила адвоката «корректно сформулировать вопрос». Адвокат снова спросила о крайнем сроке, когда минские власти должны были дать ответ.

— Это надо подсчитывать. На данный момент не могу сказать, — вновь ответил Уральский.

Сам Садовский также не смог добиться от чиновника ответа на этот вопрос.

— Я так понимаю, считать до 25 наш представитель Мингорисполкома умеет, так давайте, может, посчитаем.

Затем активист на пальцах отсчитал от 25 марта пять дней назад. Получилось 20 марта. Сняв два вопроса Садовского о том, правильно ли он посчитал, судья сама спросила у представителя Мингорисполкома, должен ли быть дан ответ до 20 марта.

— Возможно, — ответил Уральский.

— Почему тогда мне не был дан ответ? — спросил Садовский.

— Вы отказались от проведения массового мероприятия.

— 20 марта я был заявителем. Я просил у вас ответ, вы мне его не дали. Почему?

Вопрос повторила и судья.

— Не готов дать ответ, — сказал Уральский.

Судебное заседание продолжалось еще около получаса. Споры дошли до выяснения, почему Мингорисполком иногда дает проводить акции у станций метро, а иногда не дает, как заявители могли обжаловать ответ, если они его даже и не получили, и о том, кто несет ответственность за события 25 марта.



Задержания на Дне Воли 2017 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В перерыве Уральский отказался отвечать на вопрос TUT.BY, почему минские власти не дали ответ до 20 марта: «Я вам никаких интервью давать не собираюсь».

После перерыва судья вернулась и зачитала отказ в удовлетворении жалобы. Елена Рудницкая пояснила:

— Суд исходил из того, что ответ от 24 марта был принят Мингорисполкомом в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством. Доводы заявителя в части того, что ему несвоевременно был направлен ответ не могут служить основанием для удовлетворения заявленных требований.

После завершения процесса Садовский сказал, что будет обжаловать это решение.