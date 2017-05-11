Более 300 предложений получено во время общественного обсуждения путей раскрепощения бизнеса

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 предложений получено от заинтересованных во время общественного обсуждения пакета документов по стимулированию деловой активности и исключению излишних требований к бизнесу. Об этом сегодня по итогам обсуждения предложений, поступивших в общественные приемные РОО "Белая Русь", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента Андрей Матвеенко.

"Было получено более 300 предложений от всех заинтересованных: как бизнеса, так и граждан. Предложения аккумулировались в Национальном центре правовой информации и были переданы тематическим группам для дальнейшей проработки вопросов по конкретным направлениям. Они будут учитываться надлежащим образом в подготовленных проектах документов", - сказал он.

На вопрос, не планируется ли внести поправки в пакет документов, касающихся малого бизнеса, о чем неоднократно высказывались предприниматели, Андрей Матвеенко ответил, что вырабатываемый пакет документов основан на предложениях достаточно широкого круга заинтересованных, представителей крупного, среднего и малого бизнеса. "Мы исходили из интересов всего предпринимательского сообщества. Нельзя сказать, что мы руководствовались интересами только промышленных гигантов или крупных торговых сетей. Все те нормы, которые прописаны в плане санитарных, противопожарных и иных требований, которые содержатся в проектах, нацелены на решение проблем всех видов бизнеса, независимо от его размера", - добавил замначальника главного управления.

Андрей Матвеенко также подчеркнул, что, возможно, определенные нормы малому бизнесу выполнить труднее, но не стоит забывать об интересах государства. "А оно заинтересовано в том, чтобы бизнес имел надлежащую ответственность за свои действия, чтобы люди, которые обращаются за оказанием услуг или приобретают товары, были удовлетворены уровнем качества и сервиса", - сказал он.

Как отметил заместитель председателя РОО "Белая Русь" Сергей Пигарев, всего за период с 12 апреля по 10 мая 2017 года в общественные приемные объединения поступило более 40 предложений, которые отражают мнения бизнес-сообщества, представителей надзорных организаций и граждан. Первые содержат, как правило, предложения по снижению налоговой нагрузки, арендных ставок, ставок по кредитам, размеров штрафов, устранению бюрократических процедур, проверок и др. Граждан беспокоят другие вопросы. "В частности, граждане сталкиваются с грубыми нарушениями со стороны предпринимателей норм трудового законодательства при приеме на работу и увольнении, им непонятны подходы к ценообразованию, до сих пор имеет место выплата заработной платы в конвертах", - проинформировал он.

В переговорах по пакету документов важно, чтобы государство услышало и приняло разумные требования бизнеса, продолжил Сергей Пигарев. В то же время предпринимателям необходимо услышать и принять на свой счет настороженное отношение в обществе к бизнесу и задуматься о преодолении этого барьера.

По словам заместителя председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергея Новицкого, сегодня на площадке "Белой Руси", самого крупного общественного объединения, обсуждались вопросы, которые уже накопились в общественных приемных. "Мы это делаем для того, чтобы еще какие-то дополнительные пожелания предпринимателей и граждан сформировать и отправить в Администрацию Президента для улучшения последней версии этого документа (проекта декрета. - Прим. БЕЛТА). Думаю, что он сформируется до окончательной версии и появится в ближайшее время", - добавил он.

Как сообщалось, пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси вынесен на общественное обсуждение до 12 мая текущего года. Это проекты декрета и нескольких указов. Проектом декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу" определены принципы взаимодействия государства с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, утверждены перечни видов экономической деятельности, которые можно осуществлять по заявительному принципу, а также общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования и требования в области охраны окружающей среды. Проектом документа установлено, что делают субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности в сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения, производства пищевой и непищевой продукции, при строительной, транспортной деятельности, в сфере рекламы.-0-