В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Печку научили следить за дровами Компания Viessmann создала инновационный газогенераторный котел на поленьях VITOLIGNO 300-S с погодозависимым цифровым контроллером и дистанционным управлением. Новинка...

Компания Viessmann создала инновационный газогенераторный котел на поленьях VITOLIGNO 300-S с погодозависимым цифровым контроллером и дистанционным управлением. Новинка имеет необычайно высокий для этого типа отопительного оборудования КПД, превышающий 93 процента. Мощность агрегата варьируется в пределах от 34,9 до 75 киловатт. Программировать его работу можно с помощью текстового дисплея на лицевой панели, с сенсорной панели пульта дистанционного управления, а также через Интернет посредством мобильного приложения ViCare, доступного для скачивания в Google Play и App Store. Во многих странах дровяные и твердотопливные котлы пользуются большой популярностью, особенно у владельцев частных домов, расположенных в удалении от инфраструктуры. Это неудивительно, ведь дрова являются традиционным топливом, доступным, в отличие от газа, практически повсеместно.Оно дает желанную автономию и безопасно при хранении, а по стоимости сопоставимо с магистральным газом или даже дешевле. Особенно учитывая затраты на подключение к газопроводу. Недостатком дровяных котлов всегда считался архаичный способ управления, непривычный современному потребителю, живущему в мире цифровых технологий. Новый агрегат лишен этого недостатка и знаменует собой синтез традиций и технологий, рассказывает Александр Севидов, руководитель продукт-менеджемента в странах СНГ компании Viessmann.Система удаленного контроля VITOLIGNO 300-S позволяет управлять сразу четырьмя отопительными контурами, регулировать температуру котловой воды и устанавливать время розжига, находясь в любом месте внутри или вне дома. Бортовой компьютер меняет мощность котла в бесступенчатом режиме, в соответствии с текущим теплопотреблением, что исключает перерасход топлива и увеличивает время между его дозагрузками. Те, кто уже использует другие отопительные решения Viessmann, могут управлять ими и новым котлом централизованно, через цифровую систему Vitoconnect, к которой контроллер котла подключается с помощью оптоволоконного кабеля.Загрузочная камера объемом 255 литров имеет оригинальную конструкцию. Закладка поленьев осуществляется сверху. Это обеспечивает полное и равномерное прогорание дров, удобство дозагрузки, а также позволяет сохранять чистоту в помещении котельной. Кроме того, такая конструкция более безопасна, чем традиционная, которая с фронтальной загрузкой. Устройство дымососа гарантирует дозагрузку топлива с минимальным выделением дыма. Очистка теплообменника происходит автоматически, через заданные промежутки времени. Котел имеет класс энергоэффективности A+ и соответствует требованиям немецкого стандарта по защите окружающей среды от загрязнения.Пресс-служба компании Viessmann