В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доминант представляет новый проект дома в стиле русской усадьбы СОЮЗ-Центр представляет новый проект дома из клееного бруса под брендом Доминант. Сегодня так просто стать хозяином роскошного и одновременно очень уютного...

СОЮЗ-Центр представляет новый проект дома из клееного бруса под брендом Доминант. Сегодня так просто стать хозяином роскошного и одновременно очень уютного особняка с уникальным микроклиматом. В новом проекте ДКБ-300-1 от Доминант воедино слились мощь и изящество, роскошь и практичность. Это уникальный пример жилища, выполненный в стиле русской усадьбы, владение которым не только подчеркнет высокий статус его владельца, но также станет залогом заботы о будущем семьи. Проект ДКБ-300-1 принадлежит к сегменту класса премиум. Он представляет собой просторный жилой дом с рациональной планировкой площадью 333 квадратных метра. Здесь есть помещения различного назначения. От спален и кабинетов до зимнего сада, роль которых владелец сможет менять по собственному усмотрению. На двух этажах особняка разместились более пятнадцати комнат, три санузла, зоны общего пребывания и хозблоки.Проектом предусмотрены огромные окна, которые не только обеспечат идеальную инсоляцию всего дома, но и станут настоящим его украшением как снаружи, так и внутри. Уютная кухня-столовая будет манить ароматами, большая гостиная станет центром притяжения для всех членов семьи, библиотека превратится в место уединения книголюбов. Продолжать можно бесконечно.Добавим к масштабу, рациональности и уюту экологическую составляющую, и идеальная картина собственного загородного дома готова. Клееный брус натурален, прочен и эстетичен. Постройки из него дышат, практически не дают усадки, имеют большой срок службы и готовы к эксплуатации и отделке сразу после завершения монтажных работ. Полная информация о проекте ДКБ-300-1 доступна на сайте ТМ Доминант.www.dominant-souz.ru/projects/doma/proekt-dvukhetazhnogo-doma-dkb-300-1