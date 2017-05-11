В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ремонт санузла под ключ На современном рынке ремонтных услуг давно идет серьезная конкурентная борьба между компаниями. В рейтинге наиболее надежных и лояльных организаций прочно...

На современном рынке ремонтных услуг давно идет серьезная конкурентная борьба между компаниями. В рейтинге наиболее надежных и лояльных организаций прочно обосновалась компания Океан ванн. Ее специалисты выполняют работы в сфере ремонта уже достаточно долго, поэтому фирма смогла наработать множество положительных отзывов и целую армию список постоянных клиентов. Девиз компании звучит так. Ремонтируя квартиры, улучшаем качество жизни. Санузел в любой квартире является местом, которое люди посещают много раз в течение дня. Именно поэтому здесь часто возникает необходимость проведения ремонта. Основными проблемами, с которыми справляется компания Океан ванн, являются неровные потолки и стены, ветхость коммуникаций и маленькие габариты помещения. С этими и многими другими задачами ууспешно справляются специалисты компании.Ремонт санузла под ключ может предполагать объединение ванной комнаты с санузлом. Это оригинальное решение позволяет увеличить площадь помещения и разместить там необходимую бытовую технику и дополнительное оборудование.Специалисты компании Океан ванн применяют новинки в области светового решения, рационально организуют систему обогрева, распределения воды и отвод стоков. Все это осуществляется после перепланировки, предполагающей сохранность несущей конструкции.Помимо этого мастера осуществляют правильный выбор разводки труб и сантехнического оборудования. Индивидуально подобранный дизайнерский проект обязательно учитывает строительные нормы, эргономические требования, пожелания всех домочадцев.Весь комплекс работ осуществляется за 2-3 недели, при этом отселять жильцов квартиры не приходится. Выполненные работы получают двухлетнюю гарантию, что дополнительно подтверждает качество услуги и надежность использованных материалов.http://ocean-vann.ru/remont-sanuzla-pod-kluch