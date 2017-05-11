Белнефтехим рассказал, зачем Glencore приходит в Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко принял участие во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством компании Glencore International AG.



© AFP/ FABRICE COFFRINI Лукашенко встретился с крупнейшим в мире поставщиком нефтепродуктов

Организации белорусского нефтехимического комплекса имеют опыт торгового сотрудничества с крупнейшей трейдинговой компанией мира. Начиная с 2010 года ЗАО "БНК" осуществляло поставки преимущественно дизельного топлива белорусского производства в рамках спотовых контрактов и мазута по долгосрочному контракту с Glencore, компанию регулярно приглашали к участию в конкурсах коммерческих предложений по реализации нефтепродуктов, проводимых ЗАО "БНК".

"Концерн, предполагая переход в ближайшие два-три года поставок нефти в Беларусь на мировой уровень цен, заинтересован в более глубоком изучении опыта работы крупного международного трейдера", – сказали в Белнефтехиме.

На прошедшей встрече стороны договорились в ближайшее время проработать взаимные интересы и обсудить возможности расширения сотрудничества как в торговых отношениях, так и на уровне бизнес-проектов и инвестиционного финансирования.

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