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Белорусская агропромышленная неделя пройдет с 6 по 10 июня
12.05.2017 18:40 — Новости Экономики | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 11 мая 2017 года №170р создан организационный комитет для подготовки и проведения в этом году Белорусской агропромышленной недели с 6 по 10 июня. Такая информация размещена на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.
Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Михаил Русый.
Организационному комитету поручено обеспечить подготовку и проведение Белорусской агропромышленной недели, а также организацию во время нее международных выставок "Белагро-2017", "Белферма-2017" и "Белпродукт-2017".-0-
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Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Михаил Русый.
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