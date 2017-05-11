Белорусская агропромышленная неделя пройдет с 6 по 10 июня

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 11 мая 2017 года №170р создан организационный комитет для подготовки и проведения в этом году Белорусской агропромышленной недели с 6 по 10 июня. Такая информация размещена на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Организационному комитету поручено обеспечить подготовку и проведение Белорусской агропромышленной недели, а также организацию во время нее международных выставок "Белагро-2017", "Белферма-2017" и "Белпродукт-2017".-0-