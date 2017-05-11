Правительство рассмотрит возможность реструктуризации кредитов, не связанных со сроками окупаемости проектов

12 мая, Минская область /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правительство рассмотрит возможность реструктуризации кредитов, не связанных со сроками окупаемости инвестпроектов. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, который сегодня во время рабочей поездки ознакомился с ходом модернизации ОАО "Завод горного воска" и СООО "Морозпродукт" в Пуховичском районе Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, наша банковская система на момент реализации инвестпроектов ряду предприятий предоставляла кредиты на сроки, не связанные со сроками окупаемости проектов, - пояснил Андрей Кобяков. - Допустим, нормальный срок окупаемости проектов 7-8 лет и где-то 10 лет в нефтехимической сфере, а кредит, скажем, предоставлен на 4 года. Это говорит о том, что за этот период не будут сформированы источники, чтобы нормально рассчитаться по привлеченным кредитам".

По словам премьер-министра, правительство этот вопрос рассмотрит, чтобы привести в соответствие сроки реальной окупаемости инвестпроектов со сроками кредитования. "Есть разные причины, по которым они могут не совпадать, но в данном случае, что касается Завода горного воска, проблему можно решить, - заверил Андрей Кобяков. - Таким предприятиям, которые своевременно провели модернизацию и успешно работают на рынке, и помогать приятно".-0-