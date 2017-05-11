Китайский рынок является перспективным для поставок белорусского мороженого - Кобяков

Андрей Кобяков. Фото из архивов

12 мая, Минская область /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Китайский рынок является перспективным для поставок белорусского мороженого. Такое мнение высказал журналистам премьер-министр Андрей Кобяков, который сегодня во время рабочей поездки ознакомился с ходом модернизации СООО "Морозпродукт" в Пуховичском районе Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы правительства, "Морозпродукт" - успешно работающее предприятие, которое модернизировано. Установлены новые линии, освоен выпуск новых продуктов, что позволяет заниматься активно не только вопросами, связанными с поддержанием своего присутствия на внутреннем рынке, но и экспортом. В России рынок реализации мороженого несколько сузился для этого предприятия, но есть возможность поставок продукции в Европу и даже Южную Америку.

"Мы считаем, что одним из стратегических направлений реализации продукции может стать Китай. И мы поможем осваивать этот рынок. Там реально эти изделия могут быть востребованы", - сказал Андрей Кобяков.-0-