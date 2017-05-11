12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" и швейцарская трейдинговая компания Glencore International AG обсудят возможности для расширения сотрудничества на уровне бизнес-проектов, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина Костюченко.

"Стороны договорились в ближайшее время проработать взаимные интересы и обсудить возможности расширения сотрудничества как в торговых отношениях, так и на уровне бизнес-проектов и инвестиционного финансирования", - отметила Марина Костюченко. Концерн заинтересован в более глубоком изучении опыта работы крупного международного трейдера, добавила она.

Марина Костюченко напомнила, что организации белорусского нефтехимического комплекса имеют опыт торгового сотрудничества с крупнейшей трейдинговой компанией мира. Начиная с 2010 года ЗАО "БНК" поставляло преимущественно дизельное топливо белорусского производства по спотовым контрактам и мазут по долгосрочному контракту с Glencore. Компанию регулярно приглашали к участию в конкурсах коммерческих предложений по реализации нефтепродуктов, проводимых ЗАО "БНК".

Как сообщалось, сегодня с руководством компании Glencore встретился Президент Александр Лукашенко. Во встрече принял участие председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.-0-