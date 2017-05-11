ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белнефтехим" и компания Glencore проработают возможности расширения сотрудничества

12.05.2017 20:06 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" и швейцарская трейдинговая компания Glencore International AG обсудят возможности для расширения сотрудничества на уровне бизнес-проектов, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина Костюченко.

"Стороны договорились в ближайшее время проработать взаимные интересы и обсудить возможности расширения сотрудничества как в торговых отношениях, так и на уровне бизнес-проектов и инвестиционного финансирования", - отметила Марина Костюченко. Концерн заинтересован в более глубоком изучении опыта работы крупного международного трейдера, добавила она.

Марина Костюченко напомнила, что организации белорусского нефтехимического комплекса имеют опыт торгового сотрудничества с крупнейшей трейдинговой компанией мира. Начиная с 2010 года ЗАО "БНК" поставляло преимущественно дизельное топливо белорусского производства по спотовым контрактам и мазут по долгосрочному контракту с Glencore. Компанию регулярно приглашали к участию в конкурсах коммерческих предложений по реализации нефтепродуктов, проводимых ЗАО "БНК".

Как сообщалось, сегодня с руководством компании Glencore встретился Президент Александр Лукашенко. Во встрече принял участие председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Стороны договорились в ближайшее время проработать взаимные интересы и обсудить возможности расширения сотрудничества как в торговых отношениях, так и на уровне...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Суд открыл конкурсное производство в отношении сельхозпредприятия "Мостовчанка"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика