12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Гродненской области открыл конкурсное производство в отношении Мостовского районного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Мостовчанка", сообщили БЕЛТА в суде.

На предприятии начиная с 2013 года допускался чистый убыток от финансово-хозяйственной деятельности, с каждым годом ухудшались показатели рентабельности. Согласно анализу финансово-хозяйственной деятельности, должник не в состоянии произвести выплаты по обязательствам и является устойчиво неплатежеспособным.

Предприятие "Мостовчанка" включено в перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства), утвержденный постановлением Совмина от 31 октября 2016 года №889.-0-