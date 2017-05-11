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Суд открыл конкурсное производство в отношении сельхозпредприятия "Мостовчанка"

12.05.2017 19:48 — Новости Экономики | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Гродненской области открыл конкурсное производство в отношении Мостовского районного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Мостовчанка", сообщили БЕЛТА в суде.

На предприятии начиная с 2013 года допускался чистый убыток от финансово-хозяйственной деятельности, с каждым годом ухудшались показатели рентабельности. Согласно анализу финансово-хозяйственной деятельности, должник не в состоянии произвести выплаты по обязательствам и является устойчиво неплатежеспособным.

Предприятие "Мостовчанка" включено в перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства), утвержденный постановлением Совмина от 31 октября 2016 года №889.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На предприятии начиная с 2013 года допускался чистый убыток от финансово-хозяйственной деятельности, с каждым годом ухудшались показатели рентабельности. Согласно...

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