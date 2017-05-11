12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствуются условия работы Белагропромбанка и Агентства по управлению активами. Это предусмотрено указом от 11 мая №155, сообщили БЕЛТА в Национальном центре правовой информации.

В соответствии с указом Министерству финансов поручено до 1 июня приобрести акции Белагропромбанка по номинальной стоимости на сумму до Br102,4 млн, которые он в свою очередь приобрел в соответствии с указом от 14 июля 2016 года №268 "О создании и деятельности открытого акционерного общества "Агентство по управлению активами". Источником для этого должны послужить размещенные в банковские вклады (депозиты) Белагропромбанка средства государственного целевого бюджетного фонда национального развития для кредитования им закупки горюче-смазочных материалов и азотных удобрений на такую же сумму - до Br102,4 млн.

Минфину поручено также внести до Br284,96 млн в качестве денежного вклада Беларуси в уставный фонд банка. В его банковские вклады (депозиты) должны быть размещены средства государственного целевого бюджетного фонда национального развития для кредитования жилищного строительства на селе в сумме до Br53,42 млн, закупки горюче-смазочных материалов и азотных удобрений в сумме до Br181,54 млн, а также остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2017 года, для кредитования банком закупки продукции растениеводства для республиканских государственных нужд в сумме до Br50 млн.

Кроме того, указом предусматривается внесение денежного вклада в уставный фонд банка также и облисполкомами - в срок до 1 июня 2017-го. Они должны будут разместить в банковские вклады (депозиты) деньги, предоставленные областным бюджетам в виде бюджетных кредитов, для кредитования банком закупки минеральных удобрений. "При этом установлено, что со дня внесения средств прекращаются долговые обязательства областных бюджетов по этим кредитам в размерах, соответствующих суммам, внесенным в уставный фонд банка", - пояснили в центре правовой информации.

Представителям государства в органах управления банка поручено инициировать принятие решений о кредитовании им жилищного строительства на селе, закупки, поставки или производства минеральных (в том числе азотных) удобрений и горюче-смазочных материалов, включая расходы по их доставке. Гарантии правительства, местных исполнительных и распорядительных органов по этим кредитам не предоставляются.

Указ предусматривает открытие счетов для организаций АПК, которые получают минеральные удобрения (в том числе азотные) и горюче-смазочных материалы, на закупку (производство) которых привлечены указанные кредиты. Это касается также сельхозорганизаций, которые получают кредиты, включенные в перечень активов, переданных Агентству по управлению активами в соответствии с указом от 14 июля 2016 года №268. Счета имеют целевое назначение. Указ определяет направления использования зачисленных на них средств.

Документом установлена обязанность переработчиков молока ежедекадно отчислять средства на специальные счета сельхозорганизаций-кредитополучателей в размере 25% от сумм, причитающихся за поставленное ими молоко. Сельхозорганизации, которые не производят молоко, ежемесячно отчисляют с текущих (расчетных) банковских счетов на специальные счета 25% выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский, местные бюджеты, а также в бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Остаток денежных средств на специальных счетах после использования на предусмотренные указом цели ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца перечисляется на текущие (расчетные) банковские счета соответственно организаций-кредитополучателей, организаций-поставщиков.

Контроль за выполнением указа возложен на Комитет государственного контроля.

Документ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Беларуси 12 мая и вступает в силу после его официального опубликования.-0-