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Беларусь и Украина подпишут договор о нефтепроводе "Мозырь – Броды"

12.05.2017 22:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая – Sputnik. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и украинское ПАО "Укртранснафта" собираются подписать в конце мая текущего года соглашение об использовании нефтепровода "Мозырь — Броды", сообщила в пятницу пресс-служба концерна "Белнефтехим".

Беларусь и Украина подпишут договор о нефтепроводе "Мозырь – Броды"
© Sputnik / Виктор Толочко
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В концерне отметили, что 23 мая в Минске состоится заседание собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).

"В ходе проведения заседания планируется подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке "Мозырь – Броды" между ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта", – говорится в сообщении Белнефтехима.

Там также уточняется, что принимающей стороной заседания является "Гомельтранснефть Дружба".

В заседании примут участие представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в статусе наблюдателя и ПАО "Укртранснафта" (Украина), которое заявило о  заинтересованности в членстве в ассоциации. Для участия во встрече приглашена и компания ПЭРН "Пшиязнь" АО (Польша).

В Белнефтехиме уточнили, что заседание МАТН в Минске подтвердит привлекательность белорусского нефтетранспортного коридора для крупнейших транспортировщиков и потребителей углеводородов в ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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Белнефтехим полагает, что заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Минске подтвердит привлекательность белорусского коридора для...

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