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Встреча аграрных ведомств Беларуси и России состоится 15 мая

12.05.2017 20:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Итоги инспекции белорусских предприятий агропромышленного комплекса обсудят на встрече представители аграрных ведомств Беларуси и России, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Встреча аграрных ведомств Беларуси и России состоится 15 мая
© Фото: Россельхознадзор
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Белорусскую сторону будет представлять директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Александр Субботин. Встреча запланирована на 15 мая и пройдет в Москве. Собеседники обсудят и результаты инспекции Россельхознадзора.

Россельхознадзор в апреле текущего года провел инспекцию 18 белорусских предприятий по производству мясной, молочной и рыбной продукции на соответствие требованиям ЕАЭС.

В ответ на публикацию в некоторых белорусских СМИ информации о том, что Беларусь подготовила отчеты на замечания российской службы, Россельхознадзор разместил на своем сайте сообщение, в котором отметил, что комментарии к предварительному отчету по проведенной в апреле инспекции не были получены.

"Вынуждены констатировать, что никаких материалов от белорусской стороны касательно апрельской инспекции в адрес Россельхознадзора не поступало", — говорится в сообщении.

Ранее российская служба ввела ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий. До 12 мая в Беларуси проходит уже вторая инспекция белорусских предприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Александр Субботин представит на встрече белорусскую сторону.

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