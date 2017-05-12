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"Беларуськалию" предоставлено право выступать гарантом и поручителем по обязательствам БКК
13.05.2017 00:06 — Новости Экономики | БелТА
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" предоставлено право выступать гарантом и поручителем по исполнению обязательств открытого акционерного общества "Белорусская калийная компания". Соответствующий указ от 11 мая №152 официально опубликован на
Документом вносится изменение в указ от 25 августа 2005 года №398 "О совершенствовании экспорта калийных удобрений". Он дополнен пунктом следующего содержания: "Предоставить ОАО "Беларуськалий" право выступать гарантом и поручителем по исполнению обязательств ОАО "Белорусская калийная компания", а также иностранных юридических лиц с долями ОАО "Белорусская калийная компания" в уставных фондах не менее 50%".
Указ вступает в силу после официального опубликования.-0-
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Документом вносится изменение в указ от 25 августа 2005 года №398 "О совершенствовании экспорта калийных удобрений".
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