13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" предоставлено право выступать гарантом и поручителем по исполнению обязательств открытого акционерного общества "Белорусская калийная компания". Соответствующий указ от 11 мая №152 официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом вносится изменение в указ от 25 августа 2005 года №398 "О совершенствовании экспорта калийных удобрений". Он дополнен пунктом следующего содержания: "Предоставить ОАО "Беларуськалий" право выступать гарантом и поручителем по исполнению обязательств ОАО "Белорусская калийная компания", а также иностранных юридических лиц с долями ОАО "Белорусская калийная компания" в уставных фондах не менее 50%".

Указ вступает в силу после официального опубликования.-0-