Президент: Беларусь состоялась как независимое государство

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем государственного герба и флага, который отмечается в стране с 1995 года во второе воскресенье мая. Президент пожелал праздничного настроения, благополучия, успехов в работе ради процветания родной земли, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Эти символы объединяют граждан нашей суверенной страны, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству. Каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории», — сказано в поздравлении.

Президент считает, что Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости.

«Она успешно развивается, растет ее международный авторитет. В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее», — отметил президент.