120 км за 10 млн евро. Латвия рассказала подробности строительства забора на границе с Беларусью

В Латвии назвали длину забора, который начнут строить в 2018 году на границе с Беларусью для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями. В докладе МВД Латвии, который правительство рассмотрит на следующей неделе, значится цифра в 120 км, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство LETA.



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Пока страна занята разработкой технического проекта обустройства латвийско-белорусской границы. По прогнозам МВД, стоимость проекта по строительству 120 км заграждения составит 9,6 млн евро.

О строительстве забора высотой не менее двух метров на границе Латвии и Беларуси в марте заявил начальник Государственной службы пограничной охраны республики Нормундс Гарбарс. Строить забор будут с использованием не менее трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую и колючую проволоку.

В связи с миграционным кризисом в ЕС Европа заинтересована в укреплении границ с Беларусью. Ранее, напомним, сообщалось, что нашей стране выделят 7 млн евро на создание миграционных центров в Беларуси. Также Латвия строит заграждение на отдельных участках границы с Россией. Там уже возведено 23 км забора.