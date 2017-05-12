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120 км за 10 млн евро. Латвия рассказала подробности строительства забора на границе с Беларусью
13.05.2017 13:37 — Новости Экономики | Tut.by
В Латвии назвали длину забора, который начнут строить в 2018 году на границе с Беларусью для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями. В докладе МВД Латвии, который правительство рассмотрит на следующей неделе, значится цифра в 120 км, сообщает
Пока страна занята разработкой технического проекта обустройства латвийско-белорусской границы. По прогнозам МВД, стоимость проекта по строительству 120 км заграждения составит 9,6 млн евро.
О строительстве забора высотой не менее двух метров на границе Латвии и Беларуси в марте
В связи с миграционным кризисом в ЕС Европа заинтересована в укреплении границ с Беларусью. Ранее, напомним, сообщалось, что нашей стране
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Пока страна занята разработкой технического проекта обустройства латвийско-белорусской границы. По прогнозам МВД, стоимость проекта по строительству 120 км...
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