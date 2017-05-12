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Беларусь и Китай подписали соглашение о создании центра по инкубированию инновационных проектов

13.05.2017 13:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Китай подписали соглашение о создании центра по инкубированию инновационных проектов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и техники КНР подписали соглашение о создании и организации деятельности совместного центра по инкубированию инновационных проектов. Подписи под документом поставили руководители двух ведомств Александр Шумилин и Вань Ган, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Предполагается, что центр будет оказывать поддержку научно-технической и инновационной деятельности предпринимательства и молодежного стартап-движения. Новый субъект инновационной инфраструктуры планируется создать на базе Белорусского национального технического университета и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В его структуру войдут стартап-центр, экспертный совет, коворкинг-центр и лаборатория быстрого прототипирования (FABLAB).

После подписания соглашения Александр Шумилин, который в составе делегации находится в Пекине, отметил, что научно-техническое взаимодействие двух стран выходит на качественно новый уровень. Так, проведено 11 заседаний комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий белорусско-китайского межправкомитета, на которых рассмотрены актуальные вопросы, в том числе совместного финансирования проектов, возможности создания белорусско-китайского фонда венчурных инвестиций, а также формата научно-технического и инновационного сотрудничества в парке "Великий камень". Александр Шумилин отметил, что в настоящее время выполняется 28 белорусско-китайских научных и научно-технических проектов, в том числе в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов.

В пресс-службе напомнили, что Беларусь и Китай развивают научно-инновационные контакты с начала 1990-х годов (соглашение от 24 апреля 1992 года).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что центр будет оказывать поддержку научно-технической и инновационной деятельности предпринимательства и молодежного стартап-движения.

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