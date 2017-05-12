КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Председатель украинского национального жюри в рамках конкурса песни "Евровидение-2017" Юрий Рыбчинский возмущен коррупцией при организации конкурса.

"Евровидение-2017" проходит в эти дни в Киеве: уже прошли два шоу, а в субботу состоится финал. По разным данным, на организацию и проведение конкурса Украина потратила от 20 до 30 миллионов евро — это возмутило главу национального жюри конкурса.

"Меня возмущает еще один факт… Это то, что за нынешний бюджет "Евровидения" можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности — коррупционная составляющая этого конкурса. Например, в прошлом году в Стокгольме подобный конкурс провели за 9 миллионов евро. И достаточно прилично. В Эстонии когда-то потратили 12 миллионов евро. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе — и самое дорогое "Евровидение", — заявил Рыбчинский изданию "Зеркало недели".

Как отметил член жюри, для конкурса не были построены концертные залы, а "в монопольном зале "Украина" — совершенно дикая аренда".

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.