13 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь планирует заключить контракты по поставке в Китай молока на $13 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется подписание контрактов по поставке молока на общую сумму более $13 млн. Относительно общего товарооборота сумма небольшая, но это наши первые большие поставки, которые растут, и за последние месяцы - в несколько раз", - сказал Кирилл Рудый.

Дипломат отметил, что основу белорусского экспорта в Китай составляет поставка калийных удобрений, однако пришло время менять ситуацию. "Сейчас складываются благоприятные возможности из-за того, что китайских рынок сам по себе меняется, богатеет, растет, и китайские потребители все больше начинают ориентироваться на импортные товары. В этой связи есть шансы изменить эту структуру", - пояснил он.

Белорусская сторона планирует поставлять в Китай больше потребительских товаров и продуктов питания, а также развивать сотрудничество в сфере услуг, в частности, в туристической отрасли.-0-