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"Это наши первые большие поставки". Беларусь планирует отправить в Китай молока на 13 млн долларов
13.05.2017 17:17 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь планирует заключить контракты по поставке в Китай молока на 13 млн долларов. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.
«Планируется подписание контрактов по поставке молока на общую сумму более $ 13 млн. Относительно общего товарооборота сумма небольшая, но это наши первые большие поставки, которые растут, и за последние месяцы — в несколько раз», — цитирует Рудого
Дипломат отметил, что основу белорусского экспорта в Китай составляет поставка калийных удобрений, однако пришло время менять ситуацию. «Сейчас складываются благоприятные возможности из-за того, что китайских рынок сам по себе меняется, богатеет, растет, и китайские потребители все больше начинают ориентироваться на импортные товары. В этой связи есть шансы изменить эту структуру», — пояснил он.
Как сообщалось ранее, развитием молочного производства в Беларуси
20 марта Кирилл Рудый обсудил с учредителем этой компании Дай Шивэем варианты сотрудничества в сфере производства и поставок в КНР молочной продукции.
По данным Белстата, в 2016 году Беларусь экспортировала в Китай молочной продукции на 1 млн долларов.
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По данным Белстата, в 2016 году Беларусь экспортировала в Китай молочной продукции на 1 млн долларов.
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