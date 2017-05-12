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"Это наши первые большие поставки". Беларусь планирует отправить в Китай молока на 13 млн долларов

13.05.2017 17:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь планирует заключить контракты по поставке в Китай молока на 13 млн долларов. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

«Планируется подписание контрактов по поставке молока на общую сумму более $ 13 млн. Относительно общего товарооборота сумма небольшая, но это наши первые большие поставки, которые растут, и за последние месяцы — в несколько раз», — цитирует Рудого БЕЛТА.

Дипломат отметил, что основу белорусского экспорта в Китай составляет поставка калийных удобрений, однако пришло время менять ситуацию. «Сейчас складываются благоприятные возможности из-за того, что китайских рынок сам по себе меняется, богатеет, растет, и китайские потребители все больше начинают ориентироваться на импортные товары. В этой связи есть шансы изменить эту структуру», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, развитием молочного производства в Беларуси заинтересовалась крупнейшая крупнейшая молочная китайская компания Drex Food Group.

20 марта Кирилл Рудый обсудил с учредителем этой компании Дай Шивэем варианты сотрудничества в сфере производства и поставок в КНР молочной продукции.
Обсуждалась возможность заключения контрактов по поставкам в Китай молочной продукции, а также вхождения Drex Food Group в акционерный капитал белорусских производителей молока.

По данным Белстата, в 2016 году Беларусь экспортировала в Китай молочной продукции на 1 млн долларов.

 
 
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По данным Белстата, в 2016 году Беларусь экспортировала в Китай молочной продукции на 1 млн долларов.

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Беларусь планирует заключить контракты по поставке в Китай молока на $13 млн
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