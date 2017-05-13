|
В Беларуси отмечается день государственного флага и герба
14.05.2017 07:56 — Новости Экономики | Tut.by
14 мая в Беларуси отмечается день государственных символов — флага и герба. Установлен этот праздник указом президента Беларуси в 1995 году. Отмечается он во второе воскресенье мая. 22 года назад в стране прошел референдум, на котором большинство избирателей поддержали смену госсимволики с бело-красно-белого флага и герба «Погоня» на сегодняшние красно-зеленый флаг и немного видоизмененный герб БССР.
На сегодняшний момент описание флага и герба Беларуси зафиксировано в законе «О государственных символах Республики Беларусь», принятом в 2004 году. Герб представляет собой зеленый контур Беларуси в золотых лучах восходящего над земным шаром солнца. Над контуром пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветами клевера, а слева — льна. Венок перевит красно-зеленой лентой, на которой в нижней части венка начертано золотыми буквами: «Рэспубліка Беларусь».
Историк и специалист по геральдике Леонид Спаткай
— Зеленый контур символизирует целостность и неделимость государства, постоянное его развитие, а так же то, что развитие белорусского государства осуществляется за счет собственных его факторов; земной шар символизирует желание Беларуси к интеграции человечества и его культуры, а так же, что она принимает интеграцию только как равноправный субъект; красная пятиконечная звезда символизирует единство совершенного человечества и то, что высшей целью существования государства является благосостояние человека.
Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней — красного цвета и нижней — зелёного цвета, отношение ширины которых друг к другу — 2:1. Отношение ширины государственного флага к его длине — 1:2. У древка вертикально расположен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющем 1/9 длины флага.
По данным телеканала СТВ официальные эталоны флага и герба
По данным опросов независимого центра НИСЭПИ (прекратил опросы год назад сославшись на давление властей), большинство белорусов называют сегодняшние флаг и герб более близкими историческому и культурному наследию нации, чем бело-красно-белый флаг и «Погоню».
Сегодняшние символы стали результатом обработки герба и флага БССР.
Незначительные изменения они претерпевали и новейшей истории Беларуси. В 2004 году власти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается этот день во второе воскресенье мая, в годовщину референдума о смене госсимволики в 1995 году
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии