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Лукашенко принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине

14.05.2017 09:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия форума «Один пояс и один путь» в Пекине, сообщает БЕЛТА.


Масштабный саммит торжественно стартовал сегодня в Китайском государственном конференц-центре. На форум прибыли лидеры 29 стран, а всего его участниками стали делегации из около 130 государств.

Стратегическая концепция создания Экономического пояса Шелкового пути была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Она направлена на разработку инновационной модели взаимодействия и формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства Морского шелкового пути XXI века объединенная концепция получила название «Один пояс и один путь».

Приоритетами этой концепции являются политическая координация между странами, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между народами.

Беларусь одной из первых поддержала инициативу руководства Китая о реализации данного проекта. Страна задействована в двух из четырех ключевых маршрутов нового сухопутного Шелкового пути.

 
 
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Масштабный саммит торжественно стартовал сегодня в Китайском государственном конференц-центре.

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