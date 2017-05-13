Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия форума «Один пояс и один путь» в Пекине, сообщает БЕЛТА.





Масштабный саммит торжественно стартовал сегодня в Китайском государственном конференц-центре. На форум прибыли лидеры 29 стран, а всего его участниками стали делегации из около 130 государств.

Стратегическая концепция создания Экономического пояса Шелкового пути была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Она направлена на разработку инновационной модели взаимодействия и формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства Морского шелкового пути XXI века объединенная концепция получила название «Один пояс и один путь».

Приоритетами этой концепции являются политическая координация между странами, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между народами.

Беларусь одной из первых поддержала инициативу руководства Китая о реализации данного проекта. Страна задействована в двух из четырех ключевых маршрутов нового сухопутного Шелкового пути.