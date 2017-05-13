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Шабаны, спокойно! "Простор" не закрывается, а делится площадью с Jysk

14.05.2017 09:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Пользователи портала на выходных обеспокоились начавшейся реконструкцией в гипермаркете «Простор», которые находится в столичном микрорайоне Шабаны. Сеть сворачивает деятельность, интересовали они?


На самом деле ритейлер отдаст част площадей датской сети по продаже товаров для дома Jysk.


«4 тысячи „квадратов“ оставляем себе, 2 тысячи отдаем [Jysk]», — сказал TUT.BY управляющий «Простора» Сергей Бушин.

В конце прошлого года оператор отдал в аренду датским коллегам площади в своем гипермаркете в Каменной горке и, говорят, остался доволен сотрудничеством.

 
 
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Пользователи портала на выходных обеспокоились начавшейся реконструкцией в гипермаркете "Простор", которые находится в столичном микрорайоне Шабаны.

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