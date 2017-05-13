Лукашенко пригласил Шарифа вместе с семьей посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом в Пекине пригласил его посетить вместе с семьей Беларусь.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Спасибо, что помните нюансы и детали нашей встречи в Минске. Если Господь и Аллах даст, мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске. Мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог вам показать не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и прелесть этого клочка земли в центре Европы», — сказал Александр Лукашенко.

«У нас будет что обсудить во время вашего визита», — заметил президент.

Глава государства рассчитывает, что Наваз Шариф посетит Беларусь вместе со своей семьей.

В свою очередь премьер-министр Пакистана подчеркнул, что рад в очередной раз встретиться с Александром Лукашенко, а последний визит в белорусскую столицу вызывает у него только самые теплые воспоминания. «За очень короткий промежуток времени нам удалось поднять уровень взаимоотношений Беларуси и Пакистана на очень высокий уровень. Безусловно, таких темпов мы достигли благодаря нашим личным отношениям. Вы являетесь фундаментом данных отношений, и мы можем по праву этим гордиться», — заявил он.

Наваз Шариф признался, что с нетерпением ждет очередного визита в Беларусь. «Спасибо за отдельное приглашение для моей семьи. Безусловно, она присоединится ко мне, и наконец-то две семьи встретятся в полном составе», — добавил он.

Напомним, Наваз Шариф уже посещал Минск. В августе 2015 года премьер-министр Пакистана вместе с супругой и сыном побывал в гостях у президента Беларуси Александра Лукашенко в его резиденции «Озерный» в Минском районе. Экскурсию по резиденции для семьи премьер-министра Пакистана проводил младший сын белорусского президента Николай.

Сегодня Александр Лукашенко и Наваз Шариф приняли участие в церемонии открытия форума «Один пояс и один путь», гостями которого стали делегации из около 130 государств.