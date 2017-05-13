Снопков: Беларусь - успешный партнер в реализации концепции нового Шелкового пути

Николай Снопков. Фото из архива

14 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь является успешным партнером в реализации концепции нового Шелкового пути. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь с первых дней объявления инициативы "Пояс и путь" является открытым сторонником, успешным партнером в реализации концепции. Беларусь одной из первых стран в мире и первой в Европе присоединилась к этой концепции, исходя из двух основных признаков: первый - для нашей страны это дружественная концепция, второй - выгодная", - рассказал Николай Снопков.

Он обратил внимание, что страна строит взаимоотношения с Китаем на принципах открытости, взаимной выгоды и обоюдного развития. Не случайно Президент Беларуси стал одним из почетных гостей масштабного форума "Один пояс и один путь", который проходит в Пекине.

"Концепция строится на основе древнего Шелкового пути, идеологией которого была открытость, взаимоуважение и взаимная выгода. Для Беларуси это близко, поскольку для нас идеология добрососедства являлась основной и в древние времена, и на данный момент", - подчеркнул замглавы Администрации Президента.

Во время рабочего визита в Китай Александр Лукашенко встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином, и эти переговоры станут еще одним импульсом в развитии двустороннего сотрудничества, отметил Николай Снопков. "Есть внутренние дружеские отношения между двумя лидерами. Это всегда создает новый позитив, интересные решения и направления сотрудничества и взаимодействия, новые идеи, которые будут реализовываться на благо развития наших двух стран", - сказал замглавы Администрации Президента.-0-