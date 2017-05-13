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Китай выделит более $340 млн на развитие предприятий "Амкодормаш", "Салео-Гомель" и "Салео-Кобрин"

14.05.2017 14:16 — Новости Экономики | БелТА  
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Китай выделит более 0 млн на развитие предприятий "Амкодормаш", "Салео-Гомель" и "Салео-Кобрин"
Юрий Селиверстов. Фото из архива

14 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Китай выделит более $340 млн на развитие предприятий "Амкодормаш", "Салео-Гомель" и "Салео-Кобрин". Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже подписаны соглашения с китайской стороной по реализации трех проектов в машиностроении на общую сумму более $340 млн. Это строительство и развитие предприятий "Амкодормаш", "Салео-Гомель" и "Салео-Кобрин", - рассказал Юрий Селиверстов.

Также, по его словам, изучается возможность финансовой поддержки проектов в нефтехимической сфере. В частности, по развитию белорусских нефтеперерабатывающих заводов и предприятия "Гродно Азот". Китай готов оказать содействие по этим направлениям, однако о конкретных цифрах и сроках говорить пока рано.

Прорабатываются вопросы участия китайской стороны и в других инвестиционных проектах в Беларуси. "Встречаемся с потенциальными инвесторами, которые готовы общаться и сотрудничать с нами, - сказал замминистра. - Кроме того, мы прорабатываем вопросы участия в работе на внутреннем финансовом рынке Китая".-0-

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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