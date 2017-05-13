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Китай выделит более 340 млн долларов на развитие предприятий "Амкодормаш", "Салео-Гомель" и "Салео-Кобрин"

14.05.2017 15:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Китай выделит более $ 340 млн на развитие предприятий «Амкодормаш», «Салео-Гомель» и «Салео-Кобрин». Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

«Уже подписаны соглашения с китайской стороной по реализации трех проектов в машиностроении на общую сумму более $ 340 млн. Это строительство и развитие предприятий «Амкодормаш», «Салео-Гомель» и «Салео-Кобрин», — рассказал Юрий Селиверстов.

Также, по его словам, изучается возможность финансовой поддержки проектов в нефтехимической сфере. В частности, по развитию белорусских нефтеперерабатывающих заводов и предприятия «Гродно Азот». Китай готов оказать содействие по этим направлениям, однако о конкретных цифрах и сроках говорить пока рано.

Прорабатываются вопросы участия китайской стороны и в других инвестиционных проектах в Беларуси. «Встречаемся с потенциальными инвесторами, которые готовы общаться и сотрудничать с нами, — сказал замминистра. — Кроме того, мы прорабатываем вопросы участия в работе на внутреннем финансовом рынке Китая».

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Прорабатываются вопросы участия китайской стороны и в других инвестиционных проектах в Беларуси

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Китай выделит более $340 млн на развитие предприятий "Амкодормаш", "Салео-Гомель" и "Салео-Кобрин"
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