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Китайский бизнес намерен инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более $1,2 млрд

14.05.2017 15:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Китайский бизнес намерен инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более ,2 млрд
Леонид Заяц. Фото из архива

14 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Китайские бизнесмены намерены инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более $1,2 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минсельхозпрод заключил с одной из крупнейших компаний Китая намерение о вложении около $1 млрд инвестиций в экономику нашей страны. Интересует китайцев именно продукция, которая производится нашим государством. Они хотят в рамках импортозамещения получить ее с той территории, которой верят", - сказал Леонид Заяц.

Еще одна китайская корпорация заявила о желании вложить капитал в строительство комплексов по производству молока в Витебской области. Планируется, что продукция этих предприятий будет перерабатываться на белорусских заводах и поставляться в Китай. Сумма проекта оценивается более чем в $200 млн. "Неоднократно этот вопрос рассматривался с участием китайских инвесторов в Беларуси - нашли полное понимание. Китайцы сами изъявили желание вложить деньги", - отметил министр.

Леонид Заяц подчеркнул, что продовольствие из Беларуси пользуется большим спросом в Китае, его любят за высокое качество и натуральность.

Сегодня ряд белорусских предприятий заключил с китайскими компаниями контракты на поставку молочных продуктов общей суммой свыше $13 млн. В частности, ЗАО "Молочная компания", ЗАО "Мясо-молочная компания", ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Беллакт", ОАО "Бабушкина крынка", УП "Калинковичский молочный комбинат".

За первый квартал 2017 года Беларусь экспортировала в Китай продуктов на сумму около $4,2 млн - в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.-0-

 
 
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Леонид Заяц подчеркнул, что продовольствие из Беларуси пользуется большим спросом в Китае, его любят за высокое качество и натуральность.

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