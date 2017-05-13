ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Лукашенко подарил жене председателя КНР шкатулку

14.05.2017 16:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на торжественный прием по случаю проведения форума «Один пояс — один путь» в Пекине, в котором участие принимают президенты и главы правительств около 40 стран, с сыном Николаем. Об этом сообщает РИА «Новости».


Фото: Reuters

Перед торжественным ужином прошла церемония совместной фотосессии с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.


Фото: Reuters

«Китайский лидер, который уже встречался с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что мальчик вырос. Николай подарил первой леди шкатулку, которую достал из коробочки. Супруга китайского лидера поцеловала мальчика в обе щеки», — сообщает агентство.

Николай уже не впервые в Китае. В сентябре 2015 года Лукашенко вместе с сыном приехал в Пекин на парад по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайский лидер, который уже встречался с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что мальчик вырос.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Китайский бизнес намерен инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более $1,2 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика