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Николай Лукашенко подарил жене председателя КНР шкатулку
14.05.2017 16:14 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на торжественный прием по случаю проведения форума «Один пояс — один путь» в Пекине, в котором участие принимают президенты и главы правительств около 40 стран, с сыном Николаем. Об этом сообщает
Перед торжественным ужином прошла церемония совместной фотосессии с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
«Китайский лидер, который уже встречался с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что мальчик вырос. Николай подарил первой леди шкатулку, которую достал из коробочки. Супруга китайского лидера поцеловала мальчика в обе щеки», — сообщает агентство.
Николай уже не впервые в Китае. В сентябре 2015 года Лукашенко вместе с сыном приехал в Пекин на парад по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией.
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Китайский лидер, который уже встречался с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что мальчик вырос.
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