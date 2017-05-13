Николай Лукашенко подарил жене председателя КНР шкатулку

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на торжественный прием по случаю проведения форума «Один пояс — один путь» в Пекине, в котором участие принимают президенты и главы правительств около 40 стран, с сыном Николаем. Об этом сообщает РИА «Новости» .



Фото: Reuters

Перед торжественным ужином прошла церемония совместной фотосессии с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.



Фото: Reuters

«Китайский лидер, который уже встречался с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что мальчик вырос. Николай подарил первой леди шкатулку, которую достал из коробочки. Супруга китайского лидера поцеловала мальчика в обе щеки», — сообщает агентство.

Александр Григорьевич приехал с Колей, а тот привез первой леди Китая подарок в таинственной шкатулке pic.twitter.com/rXgFnWjWU2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 мая 2017 г.

Николай уже не впервые в Китае. В сентябре 2015 года Лукашенко вместе с сыном приехал в Пекин на парад по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией.