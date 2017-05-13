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Китайская DRex намерена инвестировать 1 млрд долларов в сельхозсектор Беларуси

14.05.2017 19:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Минсельхозпрод Беларуси в воскресенье подписал протокол о намерениях с китайской корпорацией DRex о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Беларуси на сумму 1 миллиард долларов, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексей Богданов.


«Корпорация намерена инвестировать в развитие молочного сектора нашей страны, а в частности, в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий», — рассказал он.

В рамках визита президента Беларуси в Китай в посольстве Беларуси также состоялась встреча крупнейших белорусских производителей молока, «Беллакт», «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», Калинковичский молочный комбинат, Мясо-молочная компания, с крупнейшими китайскими бизнесменами, в рамках которой были подписаны 7 соглашений по поставкам молочной продукции на китайский рынок на сумму более 13 миллионов долларов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, выступая перед собравшимися, отметил заинтересованность в выстраивании долгосрочных торговых отношений с китайскими партнерами, гарантировал высокое качество и безопасность белорусских молочных продуктов, а также значительный потенциал в сфере китайских инвестиций в сельское хозяйство Беларуси.

«В первом квартале текущего года нам удалось нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай в 1,5 раза и выйти на сумму 4,2 миллиона долларов. Причем именно молочной продукции поставили на 3 тысячи тонн больше уровня прошлого года. Подписанные сегодня контракты позволят нарастить объем экспорта в Поднебесную до 15 миллионов долларов до конца текущего года» — отметил Алексей Богданов.


По итогам проведенной Минсельхозпродом работы в 2016 году сертифицированы на право поставок в Китай 34 белорусских молочных предприятия, в том числе ОАО «Беллакт» на право поставок детского питания. В настоящее время ведется работа по сертификации еще трех белорусских молококомбинатов.

Визит делегации Минсельхозпрода в Китай продлится до 16 мая. Беларусь, в частности, рассчитывает завершить процедуры по сертификации белорусских мясокомбинатов на право поставок говядины на китайский рынок.

 
 
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Минсельхозпрод Беларуси в воскресенье подписал протокол о намерениях с китайской корпорацией DRex о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Беларуси на...

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