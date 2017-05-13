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Минсельхозпрод Беларуси и китайская Drex Food Group подписали документы о сотрудничестве

14.05.2017 19:52 — Новости Экономики | БелТА  
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сегодня подписало протокол о намерениях с китайской корпорацией Drex Food Group о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Беларуси на сумму $1 млрд, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, корпорация намерена инвестировать в развитие молочного сектора Беларуси, в частности в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий.

В рамках визита Президента Республики Беларусь в Китай в Посольстве Беларуси в КНР состоялась встреча крупнейших белорусских производителей молока ("Беллакт", "Савушкин продукт", "Бабушкина крынка", Калинковичский молочный комбинат, Мясо-молочная компания) с крупнейшими китайскими бизнесменами. По итогам переговоров подписаны 7 соглашений по поставкам молочной продукции на китайский рынок на сумму более $13 млн.

Как отметил на встрече Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, белорусская сторона заинтересована в выстраивании долгосрочных торговых отношений с китайскими партнерами. Глава Минсельхозпрода гарантировал высокое качество и безопасность белорусских молочных продуктов, а также отметил значительный потенциал в сфере привлечения китайских инвестиций в сельское хозяйство Беларуси.

В первом квартале текущего года Беларусь нарастила экспорт сельхозпродукции в Китай в 1,5 раза до $4,2 млн. При этом именно молочной продукции поставлено на 3 тыс. т больше уровня прошлого года.

Подписанные сегодня контракты позволят нарастить объем экспорта в КНР до $15 млн. до конца текущего года.

По итогам проведенной Минсельхозпродом работы в 2016 году сертифицированы на право поставок в Китай 34 белорусских молочных предприятия, в том числе ОАО «Беллакт» на право поставок детского питания. В настоящее время ведется работа по сертификации еще трех белорусских молококомбината.

Визит делегации Минсельхозпрода в Китай продлится до 16 мая. В его рамках планируется завершить процедуры по сертификации белорусских мясокомбинатов на право поставок говядины на китайский рынок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках визита Президента Республики Беларусь в Китай в Посольстве Беларуси в КНР состоялась встреча крупнейших белорусских производителей молока ("Беллакт",...

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