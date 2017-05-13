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Рудый: рост поставок потребтоваров и туризм – перспективные направления для Беларуси на рынке Китая

14.05.2017 21:35 — Новости Экономики | БелТА  
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост поставок потребительских товаров и туризм – перспективные направления для Беларуси на рынке Китая. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщает БЕЛТА.

Для белорусской стороны на китайском рынке посол видит как минимум два направления. "Одно из них – это увеличение доли потребительских товаров, продуктов питания. Второе – сфера услуг, в частности, туризм", - сказал он.

Кирилл Рудый отметил, что рынок Китая начинает меняться - он богатеет и растет. Китайские потребители начинают больше ориентироваться на импортные товары.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для белорусской стороны на китайском рынке посол видит как минимум два направления. "Одно из них – это увеличение доли потребительских товаров, продуктов питания....

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