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Снопков: Беларусь может выйти на китайский рынок птицы

14.05.2017 20:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. Беларусь как экспортоориентированная страна находит для себя особенно важным снятие торговых барьеров, что обеспечивается программой "Один пояс — один путь", рассказал в интервью телеканалу ОНТ заместитель главы администрации президента Николай Снопков.

Снопков: Беларусь может выйти на китайский рынок птицы
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Строится новая архитектура мировой экономики. Протекционизм создает барьеры для стран с небольшой экономикой. Реализация концепции "пояс и путь" — это обмен знаниями между странами, являющимися двигателями прогресса", — сказал Снопков.

В 2016 году экспорт Беларуси в КНР достиг рекордных 3,5 миллиардов долларов. Во время форума белорусские чиновники подпишут контракты по торговому сотрудничеству и продвижению в молочной продукции на китайский рынок. Кроме того, будут подписаны и ряд нормативов, открывающих белорусской продукции путь на китайский рынок птицы.

"Во время встречи глав наших государств 15 мая, мы надеемся, будет придан новый импульс нашим двусторонним отношениям", — поделился Снопков.

Глава государства находится с официальным рабочим визитом в Пекине. Президент Беларуси 14-15 мая примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь", где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению взаимодействия на евразийском континенте.

 
Теги: Минск
 
 
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Участвующие в форме "Один пояс – один путь" представители белорусских министерств подписали ряд контрактов по продвижению молочной продукции на рынок КНР.

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