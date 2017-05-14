Участие в Шелковом пути открыло новые возможности для Белорусской калийной компании - Дрозд

15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Участие Беларуси в экономическом поясе Шелкового пути открыло новые возможности в том числе и для Белорусской калийной компании. Об этом заявил журналистам директор представительства БКК в Пекине Руслан Дрозд, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается Белорусской калийной компании, мы уже фактически являемся участниками этого проекта, ведь мы поставляем калий в Китай морским путем - морским Шелковым путем. Помимо этого мы активно используем инфраструктуру китайских портов и для дальнейшего экспорта белорусского калия в страны Юго-Восточной Азии. С момента реализации стратегии китайские порты начали активно развиваться и вкладывать деньги в инфраструктуру. Тот уровень сервиса, который нам предлагается, во многих вопросах достигает мирового. Поэтому мы ратуем за то, чтобы такое развитие продолжалось дальше", - сказал Руслан Дрозд.

По его словам, идея инициативы "Один пояс и один путь" является очень глубокой, а ее стратегия - долгосрочной и глобальной. Расположение Беларуси на пересечении всех торговых путей и в центре Европы предопределило участие страны в данном проекте. "Сейчас все больше стран мира втягиваются в этот процесс и ощущают реальную пользу от взаимодействия", - обратил внимание собеседник.

Продукция Белорусской калийной компании в Китае пользуется особым спросом. Доля данного товара в общем объеме экспорта колеблется в районе 60-80%. "Ежегодно мы поставляем сюда порядка 2 млн т калия и являемся одним из основных поставщиков, - констатировал он. - Сейчас все больше и больше китайских региональных компаний хотят с нами работать и ищут пути взаимодействия".

Вместе с тем в этой сфере Беларусь сталкивается с большой конкуренцией, ведь Китай и сам производит калийные удобрения. Кроме того, в эту страну осуществляются поставки из Канады, России, Израиля и арабских стран.

"Но мы не стоим на месте и ищем новые пути развития, - отметил Руслан Дрозд. - У нас заключен ряд долгосрочных меморандумов до 2020 года, сейчас мы работаем по ним. Конечно же, по-разному складывается конъюнктура рынка, но мы всегда находим возможность договориться".-0-