Кирилл Коротеев. Фото из архива

15 мая, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в среднесрочной перспективе сможет наполнять товарами и услугами инфраструктурные маршруты "Одного пояса и одного пути". Такое мнение в эксклюзивном интервью информационному агентству Синьхуа высказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Беларусь уже сегодня является активным участником инициативы "Один пояс и один путь": политически - она одна из первых, кто официально поддержал данную инициативу, географически - через страну уже проходят два из основных сухопутных маршрутов Шелкового пути, экономически и инфраструктурно - страна совместно с КНР реализует проект строительства Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" как узловой точки Шелкового пути, генерирующей в среднесрочной перспективе наполнение товарами и услугами инфраструктурных маршрутов", - заявил Кирилл Коротеев.

Он также отметил, что в настоящее время можно наблюдать переход от торгового и кредитного сотрудничества к инвестиционному. "При этом парк "Великий камень" становится востребованной площадкой для реализации инвестиционных проектов", - подчеркнул Кирилл Коротеев.-0-