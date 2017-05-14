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Парк "Великий камень" сможет наполнять товарами и услугами маршруты "Одного пояса и одного пути" - Коротеев

15.05.2017 07:00 — Новости Экономики | БелТА  
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Парк "Великий камень" сможет наполнять товарами и услугами маршруты "Одного пояса и одного пути" - Коротеев
Кирилл Коротеев. Фото из архива

15 мая, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в среднесрочной перспективе сможет наполнять товарами и услугами инфраструктурные маршруты "Одного пояса и одного пути". Такое мнение в эксклюзивном интервью информационному агентству Синьхуа высказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Беларусь уже сегодня является активным участником инициативы "Один пояс и один путь": политически - она одна из первых, кто официально поддержал данную инициативу, географически - через страну уже проходят два из основных сухопутных маршрутов Шелкового пути, экономически и инфраструктурно - страна совместно с КНР реализует проект строительства Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" как узловой точки Шелкового пути, генерирующей в среднесрочной перспективе наполнение товарами и услугами инфраструктурных маршрутов", - заявил Кирилл Коротеев.

Он также отметил, что в настоящее время можно наблюдать переход от торгового и кредитного сотрудничества к инвестиционному. "При этом парк "Великий камень" становится востребованной площадкой для реализации инвестиционных проектов", - подчеркнул Кирилл Коротеев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Он также отметил, что в настоящее время можно наблюдать переход от торгового и кредитного сотрудничества к инвестиционному. "При этом парк "Великий камень"...

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