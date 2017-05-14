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Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет
15.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
За три года в лакомом месте в Уручье вырос ТЦ «Спектр»
Строительство ТЦ «Спектр» было начато в 2014 году. Заказчиком объекта выступило ООО «Янтарный путь». Однако стройка шла не совсем гладко. Во время реализации проекта пришлось менять директора компании, вносить изменения в проект.
ТЦ «Спектр» имеет два уровня и насчитывает порядка 14 тыс. арендуемой площади. К настоящему времени уже сданы в аренду 80% площадей.
Управляющей компанией выступает товарищество собственников, куда вошли три инвестора. Среди них латышская компания, белорусская и ООО «Янтарный путь».
На первом этаже торгового центра разместился такой крупный якорный арендатор, как супермаркет «Рублевский» (1500 кв.м). Здесь же находится большая зона фастфуда – Dominospizza (260 кв.м), BurgerKing (250 кв.м) и KFC (400 кв.м).
Жители и гости города также смогут посетить на первом этаже магазины «Остров чистоты» (260 кв.м), «Мила» (200 кв.м), «Еврошок Бел» (170 кв.м), «Мир косметики» по продаже парфюмерно -косметической продукции известных белорусских производителей ЗАО «ВИТЭКС» и СП «БЕЛИТА» ООО, где будет представлено более 2000 наименований продукции марки «Белита-Витэкс» (69 кв.м).
Якорными арендатора на втором этаже являются магазины «Буслик» (1000 кв.м) и «Электросила» (368 кв.м). Здесь же размещается школа танцев «Смарт Дэнс» (320 кв.м) и небольшие магазины по продаже фирменной одежды и обуви.
На третьем верхнем этаже находится фитнес-центр «Спорт Фэмили» (1400 кв.м), где будет установлено современное американское оборудование для занятия спортом.
Арендовать оставшиеся площади на первом этаже можно по 30 евро/кв.м, на втором – по 18 евро/кв.м.
В торговом центре будут работать две парикмахерские, одна из них детская, аптека.
Летом на эксплуатируемой кровле подземного гаража будет оборудована зона отдыха, где можно будет вкусно перекусить и послушать музыку.
Сегодня стоит вопрос об открытии в центре и детского развлекательного центра, которого еще нет в Уручье. Решение будет принято в самое ближайшее время.
Одним словом, в ТЦ «Спектр» можно будет сделать не только все необходимые покупки, но и позаниматься спортом, приятно отдохнуть. Управляющая компания планирует, что он станет притяжением не только жителей Уручья, но и всех минчан. Этому будет способствовать и удачное месторасположение объекта.
До официального открытия торгового центра осталось совсем ничего. По словам директора ООО «Янтарный путь» Сергея Бурдыко, со дня на день будет получено официальное разрешение Мингорисполкома о выделении земельного участка под эксплуатацию объекта. Затем он будет зарегистрирован в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. После этого состоится официальное открытие торгового центра.
В нагрузку перешел подземный гараж
Под торговым центром расположен двухуровневый подземный гараж, который достался компании «Янтарный путь» по наследству. Объект проектировался еще в далеком 1996 году. Его строительство было начато в 2002 году МЖК «Молодежный». Однако компания не смогла «вытянуть» проект. Строительство на долгие годы было заморожено, а в итоге пострадали дольщики.
— Мы приступили к строительству объекта в 2014 году и столкнулись с большими проблемами. С момента проектирования гаража прошло много лет. За это время поменялись многие строительные и другие нормы. Нам пришлось вносить изменения в проект, получать новые согласования МЧС и других организаций, – рассказывает Сергей Бурдыко.
Подземный гараж имеет 326 отдельных боксов от 15 кв.м каждый, из которых 260 уже принадлежат дольщикам. Двадцать гаражей являются собственностью компании «Янтарный путь», которые можно приобрести по $650/кв.м.
Каждый бокс закрывается на ключ, оборудован камерой видеонаблюдения, счетчиком электроэнергии. На первом и втором этажах оборудована современная система пожаротушения.
Объект сдан в эксплуатацию, получены техпаспорта на все боксы, которые передаются дольщикам. Некоторым из них надо сделать небольшие доплаты. После этого дольщики получат справки для государственной регистрации своих объектов.
Не последнюю роль к вводу двух объектов в эксплуатацию приложили городские власти в лице комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома и администрации Первомайского района города, которые оказывали всяческое содействие и помощь заказчику в ходе строительства.
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Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет
На пересечении проспекта Независимости и ул. Ложинская, рядом со станцией метро «Уручье» готовится к открытию ТЦ «Спектр», который обещает быть центральной...
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