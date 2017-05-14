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Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

15.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

За три года в лакомом месте в Уручье вырос ТЦ «Спектр»

Строительство ТЦ «Спектр» было начато в 2014 году. Заказчиком объекта выступило ООО «Янтарный путь». Однако стройка шла не совсем гладко. Во время реализации проекта пришлось менять директора компании, вносить изменения в проект.

ТЦ «Спектр» имеет два уровня и насчитывает порядка 14 тыс. арендуемой площади. К настоящему времени уже сданы в аренду 80% площадей.

Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет
Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

Управляющей компанией выступает товарищество собственников, куда вошли три инвестора. Среди них латышская компания, белорусская и ООО «Янтарный путь».

На первом этаже торгового центра разместился такой крупный якорный арендатор, как супермаркет «Рублевский» (1500 кв.м). Здесь же находится большая зона фастфуда – Dominospizza (260 кв.м), BurgerKing (250 кв.м) и KFC (400 кв.м).

Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

Жители и гости города также смогут посетить на первом этаже магазины «Остров чистоты» (260 кв.м), «Мила» (200 кв.м), «Еврошок Бел» (170 кв.м), «Мир косметики» по продаже парфюмерно -косметической продукции известных белорусских производителей ЗАО «ВИТЭКС» и СП «БЕЛИТА» ООО, где будет представлено более 2000 наименований продукции марки «Белита-Витэкс» (69 кв.м).

Якорными арендатора на втором этаже являются магазины «Буслик» (1000 кв.м) и «Электросила» (368 кв.м). Здесь же размещается школа танцев «Смарт Дэнс» (320 кв.м) и небольшие магазины по продаже фирменной одежды и обуви.

Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

На третьем верхнем этаже находится фитнес-центр «Спорт Фэмили» (1400 кв.м), где будет установлено современное американское оборудование для занятия спортом.

Арендовать оставшиеся площади на первом этаже можно по 30 евро/кв.м, на втором – по 18 евро/кв.м.

В торговом центре будут работать две парикмахерские, одна из них детская, аптека.

Летом на эксплуатируемой кровле подземного гаража будет оборудована зона отдыха, где можно будет вкусно перекусить и послушать музыку.

Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

Сегодня стоит вопрос об открытии в центре и детского развлекательного центра, которого еще нет в Уручье. Решение будет принято в самое ближайшее время.

Одним словом, в ТЦ «Спектр» можно будет сделать не только все необходимые покупки, но и позаниматься спортом, приятно отдохнуть. Управляющая компания планирует, что он станет притяжением не только жителей Уручья, но и всех минчан. Этому будет способствовать и удачное месторасположение объекта.

Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет
Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

До официального открытия торгового центра осталось совсем ничего. По словам директора ООО «Янтарный путь» Сергея Бурдыко, со дня на день будет получено официальное разрешение Мингорисполкома о выделении земельного участка под эксплуатацию объекта. Затем он будет зарегистрирован в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. После этого состоится официальное открытие торгового центра.

В нагрузку перешел подземный гараж

Под торговым центром расположен двухуровневый подземный гараж, который достался компании «Янтарный путь» по наследству. Объект проектировался еще в далеком 1996 году. Его строительство было начато в 2002 году МЖК «Молодежный». Однако компания не смогла «вытянуть» проект. Строительство на долгие годы было заморожено, а в итоге пострадали дольщики.

Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

Мы приступили к строительству объекта в 2014 году и столкнулись с большими проблемами. С момента проектирования гаража прошло много лет. За это время поменялись многие строительные и другие нормы. Нам пришлось вносить изменения в проект, получать новые согласования МЧС и других организаций, – рассказывает Сергей Бурдыко.

Подземный гараж имеет 326 отдельных боксов от 15 кв.м каждый, из которых 260 уже принадлежат дольщикам. Двадцать гаражей являются собственностью компании «Янтарный путь», которые можно приобрести по $650/кв.м.

Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

Каждый бокс закрывается на ключ, оборудован камерой видеонаблюдения, счетчиком электроэнергии. На первом и втором этажах оборудована современная система пожаротушения.

Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет
Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

Объект сдан в эксплуатацию, получены техпаспорта на все боксы, которые передаются дольщикам. Некоторым из них надо сделать небольшие доплаты. После этого дольщики получат справки для государственной регистрации своих объектов.

Не последнюю роль к вводу двух объектов в эксплуатацию приложили городские власти в лице комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома и администрации Первомайского района города, которые оказывали всяческое содействие и помощь заказчику в ходе строительства.

 
 
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На пересечении проспекта Независимости и ул. Ложинская, рядом со станцией метро «Уручье» готовится к открытию ТЦ «Спектр», который обещает быть центральной...

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