Burger King и KFC в «Уручье»: в мае откроется ТЦ «Спектр» и подземные гаражи на пр. Независимости, которые строились 14 лет

За три года в лакомом месте в Уручье вырос ТЦ «Спектр»

Строительство ТЦ «Спектр» было начато в 2014 году. Заказчиком объекта выступило ООО «Янтарный путь». Однако стройка шла не совсем гладко. Во время реализации проекта пришлось менять директора компании, вносить изменения в проект.

ТЦ «Спектр» имеет два уровня и насчитывает порядка 14 тыс. арендуемой площади. К настоящему времени уже сданы в аренду 80% площадей.