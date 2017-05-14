Совмин назначил представителей государства в органах управления крупных промпредприятий

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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления крупных промышленных предприятий. Это предусмотрено постановлением Совмина от 10 мая 2017 года №339, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский назначен представителем государства в органах управления открытых акционерных обществ "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" и "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод".

В органах управления ЗАО "Атлант", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "Беллис", "Планар" и "Управляющая компания холдинга "Горизонт" представителем государства будет замминистра Сергей Гунько; ОАО "Гомсельмаш", "Минский тракторный завод", "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" - замминистра Александр Огородников.

Замминистра Дмитрий Корчик назначен представителем государства в органах управления ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова" и "Могилевский завод лифтового машиностроения".-0-