Лукашенко попросят создать институт по защите прав предпринимателей

Руководители бизнес-ассоциаций направили в администрацию президента предложение о создании в Беларуси института по защите прав предпринимателей. Лидеры бизнес-союзов полагают, что такая необходимость назрела давно.

Как пишет БелаПАН , бизнес-союзы считают, что для улучшения делового климата в Беларуси следует не только внести изменения в законодательство, но и создать институт, который на государственном уровне станет на постоянной основе защищать права предпринимателей.

Данный вопрос обсуждается пятью бизнес-союзами с осени прошлого года, выносился на рассмотрение общественно-консультативного совета при Минэкономики, а также на Совет по развитию предпринимательства. Лидеры предпринимательских союзов полагают, что государство должно способствовать созданию госоргана, который будет возглавлять уполномоченный по правам предпринимателей. На него будет ложиться задача по решению проблем, возникающих между государством и предпринимателями.

Напомним, что ранее бизнес-союзы предложили властям Беларуси налоговый маневр — запретить местным советам применять повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и земельного налога, но увеличить поступление в местные бюджеты косвенных налогов.