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Лукашенко попросят создать институт по защите прав предпринимателей
15.05.2017 10:49 — Новости Экономики | БДГ
Руководители бизнес-ассоциаций направили в администрацию президента предложение о создании в Беларуси института по защите прав предпринимателей. Лидеры бизнес-союзов полагают, что такая необходимость назрела давно.
Как пишет
Данный вопрос обсуждается пятью бизнес-союзами с осени прошлого года, выносился на рассмотрение общественно-консультативного совета при Минэкономики, а также на Совет по развитию предпринимательства. Лидеры предпринимательских союзов полагают, что государство должно способствовать созданию госоргана, который будет возглавлять уполномоченный по правам предпринимателей. На него будет ложиться задача по решению проблем, возникающих между государством и предпринимателями.
Напомним, что ранее бизнес-союзы
Отметим, что Александр Лукашенко
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Руководители бизнес-ассоциаций направили в администрацию президента предложение о создании в Беларуси института по защите прав предпринимателей. Лидеры...
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