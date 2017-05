15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила Huawei открыть R&D (Research & Development) центр в парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Министерства экономики.

В ведомстве рассказали, что министр экономики Владимир Зиновский, находясь в Китайской Народной Республике в составе официальной делегации во время рабочего визита Президента, 13 мая встретился с руководством корпорации Huawei. Во встрече также приняли участие председатель ГКНТ Александр Шумилин, глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, представители Минэкономики, ГКНТ и посольства Беларуси в КНР. Они посетили штаб-квартиру Huawei и ее выставочный центр.

Во время встречи с вице-президентом компании Huawei Джеймсом Ченом обсуждались текущие проекты корпорации в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, ход подготовки проекта компании в индустриальном парке "Великий камень". "В частности, предметом обсуждения стало предложение по созданию в парке производства комплектующих и компонентов для комплексных коммуникационных систем Huawei и других продуктов компании. Данное предложение высказывал посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый вице-президенту корпорации Эми Линь во время встречи в январе 2017 года", - рассказали в Минэкономики.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин выразил уверенность, что следующий (16-й по счету) R&D центр Huawei заработает в скором будущем именно в парке "Великий камень". Во время переговоров для белорусской делегации также были презентованы разработки проекта "Безопасный город".

Кроме того, в выставочном центре Huawei Владимир Зиновский, Александр Шумилин и руководители корпорации приняли участие в церемонии открытия программы "Семена Будущего", по которой в текущем году десять белорусских студентов будут обучаться в Пекине.

"Семена Будущего" (Seeds for the Future) - это глобальная программа Huawei, успешно реализованная в 25 странах мира, таких как Великобритания, Франция, Италия, Япония, Сингапур. В программе принимают участие около 70 университетов по всему миру, обучение прошли уже более 1 тыс. человек. Программа поддерживает развитие инноваций и получение новых знаний: ИКТ-обучение, стипендии и стажировки, программы учебной практики, открытие учебных лабораторий с новейшим оборудованием. В 2015 году Huawei начала программу Seeds for the Future в Беларуси: в 2015 году обучение прошли 11 белорусских студентов, а в 2016 году - 12.

Корпорация Huawei занимает 129-е место в мировом рейтинге корпораций Fortune Global 500, офисы представлены более чем в 170 странах, в них работает 180 тыс. человек. Корпорацией создано 15 R&D центров по всему миру. В 2014 году при участии корпорации в качестве первого резидента индустриального парка "Великий камень" зарегистрирована компания "Бел Хуавэй Технолоджис", которая планирует создание центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Huawei.-0-