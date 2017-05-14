15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания CUEC может принять участие в развитии транспортной инфраструктуры в индустриальном парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Министерства экономики.

Находясь в Китайской Народной Республике в составе официальной делегации в рамках рабочего визита Президента Беларуси, министр экономики Владимир Зиновский встретился с руководством Китайской компании по экспорту и импорту электрооборудования (CUEC). На переговорах с заместителем генерального менеджера компании Ю Шенчжи обсуждались перспективы участия CUEC в развитии транспортной инфраструктуры индустриального парка "Великий камень", а также в производственных проектах на территории Беларуси, включая вагоностроение.

Владимир Зиновский отметил в ходе беседы, что модернизация транспортно-логистической составляющей парка позволит задействовать все возможности транспортной и логистической инфраструктуры Беларуси для коммерческого обслуживания товарных потоков между Азией и Европой, финансирования строительства новых объектов производственной и транспортной инфраструктуры парка.

С белорусской стороны во встрече принимали участие министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, представители Минэкономики, Минтранса и посольства Беларуси в КНР.

В настоящее время при участии компании CUEC Белорусская железная дорога реализует нескольких инвестиционных проектов по обновлению подвижного состава БЖД (приобретение электровозов), электрификации направления Молодечно-Гудай-госграница, участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.-0-