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Китайская компания CUEC может принять участие в развитии транспортной инфраструктуры в "Великом камне"

15.05.2017 11:14 — Новости Экономики | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания CUEC может принять участие в развитии транспортной инфраструктуры в индустриальном парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Министерства экономики.

Находясь в Китайской Народной Республике в составе официальной делегации в рамках рабочего визита Президента Беларуси, министр экономики Владимир Зиновский встретился с руководством Китайской компании по экспорту и импорту электрооборудования (CUEC). На переговорах с заместителем генерального менеджера компании Ю Шенчжи обсуждались перспективы участия CUEC в развитии транспортной инфраструктуры индустриального парка "Великий камень", а также в производственных проектах на территории Беларуси, включая вагоностроение.

Владимир Зиновский отметил в ходе беседы, что модернизация транспортно-логистической составляющей парка позволит задействовать все возможности транспортной и логистической инфраструктуры Беларуси для коммерческого обслуживания товарных потоков между Азией и Европой, финансирования строительства новых объектов производственной и транспортной инфраструктуры парка.

С белорусской стороны во встрече принимали участие министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, представители Минэкономики, Минтранса и посольства Беларуси в КНР.

В настоящее время при участии компании CUEC Белорусская железная дорога реализует нескольких инвестиционных проектов по обновлению подвижного состава БЖД (приобретение электровозов), электрификации направления Молодечно-Гудай-госграница, участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Находясь в Китайской Народной Республике в составе официальной делегации в рамках рабочего визита Президента Беларуси, министр экономики Владимир Зиновский...

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