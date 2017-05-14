Еще можно успеть: 15 мая последний день уплаты подоходного налога

МИНСК, 15 мая — Sputnik. В понедельник, 15 мая, истекает срок уплаты подоходного налога за 2016 год, за несвоевременную уплату будет начисляться пеня, возможны и административные меры воздействия, а в исключительных случаях наступает уголовная ответственность.



© Sputnik/ Андрей Качура Фотофакт: последние дни подачи налоговых деклараций

Sputnik анализирует, кто должен был подать налоговую декларацию, когда это нужно было сделать, где и как заплатить подоходный налог, а также другие тонкости налогового законодательства.

День икс и день игрек

Граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся резидентами республики, должны были представить в налоговые органы декларацию о доходах за 2016 год в срок до 1 марта 2017 года.

К налоговым резидентам республики относятся лица, находившиеся на территории республики более 183 календарных дней в 2016 году и получавшие здесь доходы.

Чтобы подать декларацию, не обязательно было лично являться в налоговую инспекцию: ее можно было передать через уполномоченное лицо, по почте или в электронном виде, но только если у гражданина есть право электронной подписи.

После подачи налоговой декларации налоговый орган производит расчет подоходного налога и вручает извещение о его оплате.

Подоходный налог, исчисленный налоговым органом на основании представленной физическим лицом налоговой декларации за 2016 год, подлежит уплате в бюджет по сроку не позднее 15 мая 2017 года.

При этом в налоговых органах отмечают: если по какой-либо причине гражданин не успел задекларировать свои доходы до 1 марта, он мог сделать это и позднее. Также и заплатить налог можно позднее 15 мая.

Сделать это можно в отделениях банка и почтовой связи, в инфокиосках Беларусбанка и платежно-справочных терминалах "Белпочта", а также через интернет-банкинг или непосредственно в налоговом органе.

За нарушение сроков этих действий гражданина ждет штраф.

Штрафы и пени

Как разъяснили Sputnik в министерстве по налогам и сборам, если гражданин не представил вовремя налоговую декларацию и просрочил уплату налога, на него может быть наложен штраф в размере 2 базовых величин. Если задолженность и тогда не будет погашена, размер штрафа будет увеличиваться на 0,5 базовый величины каждый полный месяц просрочки. В то же время суммарный размер штрафа не может превышать более 10 базовых величин.

В МНС уточнили, что с 1 января 2017 года размер базовой величины составляет 23 рубля. Следовательно, размер штрафа составляет от 46 рублей до 230 рублей.

За нарушение гражданином срока уплаты подоходного налога (15 мая 2017 года), исчисленного на основании представленной налоговой декларации за 2016 год, если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, полагается штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины. То есть, размер штрафа может быть от 11,5 рублей и более.

Уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты налога в крупном размере, если неуплаченная сумма в тысячу раз превышает размер базовой величины на последний установленный день уплаты налога. Потенциальные санкции — штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест, ограничение или лишение свободы до трех лет.

За уклонение в особо крупном размере (если размер неуплаченного налога больше 2500 базовых величин) также предусмотрена уголовная ответственность. Потенциальные санкции — до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Кто должен был подать налоговую декларацию?

В МНС напоминают, что налоговые декларации за 2016 год были обязаны представить лица, получившие доходы от продажи имущества, обмены или получения ренты за него, от продажи автомобилей (если было продано два и более автомобиля или один и более микроавтобус, один грузовой автомобиль), от продажи квартиры, если в течение пяти лет это не первая продажа. Исключение составляют доходы от продажи объекта недвижимости, полученных по наследству.

Также подлежат декларированию доходы от продажи в течение 2016 года одного и более гаражей, машино-мест, земельных участков, торговых, офисных и административных помещений (исключение — если они были получены по наследству).

Подлежат декларированию и доходы, полученные в виде подарков, если их общая сумма превышает 4 тысячи 947 рублей. Если подарки были дороже этой суммы, налог следует заплатить только на ту часть суммы, которая превышает эту величину.

Исключение составляют случаи получения доходов от близких родственников и лиц, состоящих между собой в отношениях свойства. В данной связи в МНС напомнили, что к близким родственникам не относятся жених и невеста, а также родители жениха и родители невесты.

Подлежат также налогообложению средства от сдачи внаем жилых помещений, если полученный доход превысил 4 миллиона 947 рублей.

Декларировать нужно также доходы, полученные за границей — это доходы от работы по найму, от продажи акций или иных ценных бумаг, подарки от иностранных граждан.

Доходами также считаются средства, возвращенные застройщиком при прекращении строительства жилья или его удешевлении.

Декларацию могут попросить в любое время года

Примечательно, что белорусское законодательство разрешает налоговым органам истребовать декларацию о доходах у гражданина в любое время года. Эта новация внесена в законодательство с целью пресечения случаев незаконного получения доходов гражданами. Теперь налоговые органы более пристально следят не только за доходами граждан, но и за их расходами, и в случае совершения крупной покупки могут поинтересоваться, откуда у гражданина деньги на нее.

В этом случае гражданину вручается под расписку требование представить налоговую декларацию или письменно пояснить источник получения средств для совершения крупных покупок.