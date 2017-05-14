Беларусь выступает одной из узловых платформ нового Шелкового пути в евразийском регионе - Зиновский

Владимир Зиновский. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает одной из узловых платформ нового Шелкового пути в евразийском регионе, заявил министр экономики Владимир Зиновский на панельной дискуссии форума международного сотрудничества "Пояс и путь", сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Министерства экономики.

Говоря о двусторонних отношениях Беларуси и Китая, Владимир Зиновский подчеркнул их динамичность и особый статус - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. "Это позволяет нам с уверенностью двигаться к следующему этапу углубления партнерства и сопряжению стратегий социально-экономического развития двух стран", - заявил он.

"Для продвижения практического сотрудничества в рамках экономического пояса Шелкового пути требуются удобные транспортные и логистические каналы и цепочки. Для их формирования Беларусь предлагает как уже имеющуюся развитую транспортную инфраструктуру автомагистралей и железных дорог, так и создающиеся в настоящее время масштабные инфраструктурные и логистические сети. Наша страна располагается между двумя крупнейшими интеграционными союзами - Евразийским экономическим и Европейским. При этом Беларусь является членом Евразийского экономического союза с самого начала интеграционного процесса. При правильной расстановке акцентов существующие региональные механизмы будут взаимодополнять и обогащать друг друга", - отметил Владимир Зиновский.

В совместном экономическом развитии стран региона ключевую роль, по мнению министра, должен сыграть индустриальный парк "Великий камень". "Он поднимет взаимовыгодное сотрудничество государств на новую историческую высоту, станет платформой и благоприятной средой для реализации инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных производств в передовых сферах деятельности. Таким образом, создавая международный индустриальный парк, открывая его для инвесторов со всего мира, мы смещаем фокус внимания с индивидуального развития и направляем его на совместное достижение благополучия и процветания стран вдоль "Пояса и пути", - резюмировал он.

Беларусь с уверенностью поддерживает инициативу по продвижению сотрудничества в сфере свободной торговли в концепции "Один пояс и один путь", которую планируется принять на саммите. "Наши совместные инвестиционные проекты и намерения полностью соответствуют ее тренду", - пояснил Владимир Зиновский.

Во время мероприятий форума министр принял участие в пресс-конференции ведущим китайским СМИ. "Следует отметить повышенный интерес китайских журналистов к проекту индустриального парка "Великий камень", обусловленный в том числе недавним туром представителей китайских СМИ в Беларусь. В работе официальной делегации Беларуси в КНР предусмотрено подписание соглашений о вступлении в "Великий камень" китайских компаний, встречи министра экономики с руководством корпораций ZTE и Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации (CCECC)", - рассказали в министерстве.-0-