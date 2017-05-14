Активы Беларуси в инвалюте за апрель выросли на 2,7%

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за апрель выросли на 2,7% и на 1 мая 2017 года составили $5,773 млрд. Такие данные содержатся в статистическом отчете Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В структуре инвалютных активов официальных органов Беларуси резервные активы на 1 мая сложились в размере $5,108 млрд против $5,016 млрд на 1 апреля. В том числе резервы в конвертируемых иностранных валютах составляют $2,821 млрд, СПЗ (специальные права заимствования) - $509,7 млн, золото (включая предоставленное в ссуду) - $1,76 млрд, другие резервные активы - $16,5 млн.

Другие активы в иностранной валюте и золоте, не включенные в состав резервов (ликвидные активы в банках с рейтингом ниже инвестиционной категории по рейтинговым шкалам международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor`s и Moody`s Investors Service), на 1 мая составили $665,1 млн. Из них депозиты - $531,5 млн, депозиты в золоте - $133,6 млн.

Ожидаемые в течение года траты официальных органов в иностранной валюте по состоянию на 1 мая составили $5,819 млрд, которые необходимо выплатить по ссудам и ценным бумагам.

Условные обязательства Беларуси в иностранной валюте в течение 12 месяцев после 1 мая могут потребовать выплаты почти $1,151 млрд.-0-