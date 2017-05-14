Россельхознадзор снова нашел антибиотики в белорусском молоке

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Россельхознадзор с 15 мая вводит усиленный лабораторный контроль в отношении ряда белорусских молокоперерабатывающих предприятий, в продукции которых инспекторы российского ведомства выявили превышение антибиотиков и консервантов.



© Sputnik / Виктор Толочко Минсельхозпрод РБ подготовил ответы на замечания Россельхознадзора

Инспекторы Россельхознадзора работали в Беларуси до 12 мая, это была вторая проверка белорусских предприятий после переговоров президентов РФ и Беларуси в Санкт-Петербурге 3 апреля. В Минске рассчитывают на снятие ограничений с белорусских предприятий на поставки продовольствия в РФ.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, в Брянске был выявлен ряд нарушений норм и требований РФ и ЕАЭС в продукции белорусских предприятий.

Кто попал под жесткий контроль?

Так, усиленный лабораторный контроль вводится в отношении:

ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков ципрофлоксацина (5 случаев), линкомицина (6 случаев), в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина (2 случая); Копыльский филиал Слуцкого сыродельного комбината (выявление наличия остатков линкомицина в сыворотке молочной подсырной); Любанский филиал Слуцкого сыродельного комбината (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков линкомицина и тилозина; ОАО "Барановичский молочный комбинат" (выявление в сыворотке сухой молочной наличия остатков тилозина, 2 случая); ОАО "Кобринский маслосырзавод" (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина и тилмикозина); ОАО "Пружанский молочный комбинат" (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков ципрофлоксацина (2 случая), линкомицина (3 случая), в сыре - выявление консерванта Натамицин (пимарицин, дельвоцид)); ОАО "Бабушкина крынка" (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков норфлоксацина (2 случая) и офлоксацина); ОАО "Молочная компания Новогрудские дары" (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков ципрофлоксацина, остатков линкомицина и тилозина, в сыворотке молочной подсырной - наличие остатков ципрофлоксацина); ОАО "Молодечненский молочной комбинат" (выявление консерванта Натамицин в сыре); КПУП "Мозырские молочные продукты" (выявление наличия остатков норфлоксацина в сухом обезжиренном молоке); ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат" (выявление наличия остатков норфлоксацина в сухом обезжиренном молоке).

Новые схемы мошенничества

Россельхознадзор обращает внимание, что в связи с повторным выявлением наличия остатков норфлоксацина (3 случая) и офлоксацина (2 случая) в сухом обезжиренном молоке, а также выявлением в сухом обезжиренном молоке пенициллина (4 случая) и тилозина вводятся временные ограничения на поставку продукции с ПУП "Молочный полюс".

"12 мая 2017 года в ходе досмотра 20 тонн сухой молочной продукции, выработанной производственным унитарным предприятием "Молочный полюс", Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установлена ее перемаркировка. В частности, на крафт-мешки, имеющие логотип предприятия ОАО "Бабушкина крынка", нанесена маркировочная этикетка с указанием в качестве производителя продукции производственное унитарное предприятие "Молочный полюс", Республика Беларусь. Одновременно на крафт-мешках видны срывы первичных этикеток", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Там полагают, что это говорит о том, что молоко было произведено "Бабушкиной крынкой", которая сейчас находится под санкциями Россельхознадзора. Однако экспортером выступило другое предприятие. Кроме того, на попавшую под ограничения продукцию был выдан белорусскими органами государственный ветеринарный сертификат.

Сейчас в пункте уведомления "Красный камень" на белорусско-российской границе по аналогичным обстоятельствам задержано еще три партии сухого молока из Беларуси общим весом более 60 тонн. Все грузы сопровождались ветеринарными сертификатами, гарантирующими безопасность поставок. Ранее на основании экспертиз по показателям безопасности было забраковано семь партий сухого молока, отобранного при поставках белорусского предприятия "Молочный полюс".

Слишком много соли

В Россельхознадзоре отметили, что есть претензии и по рыбопродукции. Так, установлены случаи нарушения качественного состава в продукции ООО "Камчатская рыба", выразившиеся в выявлении 10 мая 2017 года превышения поваренной соли в рыбе соленой.

Слишком много антибиотиков

Россельхознадзор отмечает, что управлением по Брянской и Смоленской областям в результате мониторинга с 25 апреля по 12 мая 2017 года проведены исследования 83 проб сухого молока. По результатам лабораторных экспертиз ФГБУ "Брянская МВЛ" в 29 образцах сухих молочных продуктов выявлено остаточное содержание ветеринарных препаратов групп хинолонов, макролидов и линкозамидов, что составило 35%. При этом в большинстве образцов содержатся одновременно две и более групп препаратов.

"Более 50 процентов образцов (от полученных положительных результатов) содержали различные комбинации ветеринарных препаратов, остаточные количества которых не допускаются в пищевой продукции. В оставшихся 14 образцах выявлено остаточное содержание одного ветеринарного препарата", — отметили в ведомстве.

В Россельхознадзоре полагают, что такая статистика говорит о недостаточном контроле за сырьем, проступающим на белорусские молокозаводы, тогда как на молочных фермах усиленно пользуются антибиотиками для лечения животных.

"Использование различных групп ветеринарных препаратов может свидетельствовать об интенсивности молочного производства при низкой смене поголовья крупного рогатого скота. По данным статистического управления Республики Беларусь за последние пять лет рост поголовья КРС не наблюдается", — отметили в Россельхознадзоре.

Там также обратили внимание, что российским ведомством освоены новейшие методики, которые позволяют выявлять большинство групп ветпрепаратов, а белорусская сторона не уведомляла РФ, что использует их в ветеринарии. Кроме того, считают в Россельхознадзоре, те антибактериальные препараты, которые применяются в Беларуси, "подтверждает проблемы со здоровьем животных в сырьевых зонах Республики Беларусь".

"Как следствие — потребление продукции, содержащей антибактериальные препараты, несет риски невосприимчивости организма человека к действию антибиотиков", — подчеркнули в ведомстве.