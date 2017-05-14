Весенние заморозки не нанесли существенного вреда посевам озимых - ученый

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенние заморозки не нанесли существенного вреда посевам озимых зерновых, сообщил заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.

"Этой весной был нетипичный продолжительный период низких температур. Но весенние заморозки не нанесли существенного вреда посевам озимых зерновых культур", - сказал Эрома Урбан.

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